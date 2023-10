Luis Rubiales revela conversación entre Jorge Vilda y hermano de Jenni Hermoso

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol, declaró ante el juez en la Audiencia Nacional realizada el pasado 15 de septiembre luego de la denuncia de la futbolista Jenni Hermoso de agresión sexual y coacciones tras el beso no consensuado en los festejos del mundial femenil.

Sus declaraciones se filtraron a la prensa, por lo que se conoció una de las razones por las que el extécnico Jorge Vilda fue citado en el caso. Rubiales aseguró que fue él quien decidió hablar con el hermano de la jugadora de las Tuzas del Pachuca en la Liga MX.

Rubiales argumentó no saber que estaba a bordo del avión, de lo que supuestamente se enteró tras la injerencia de Vilda. “Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella (sic)”.

Sin embargo, el exdirectivo aceptó que tuvo un breve encuentro con Hermoso, en donde le consultó sobre la posibilidad de salir ambos en el video recomendado por el gabinete de comunicación de la Federación.

Entonces le dijo que podrían “acabar con esto que me va a hacer mucho daño” porque sus hijas estaban sufriendo. Su respuesta fue no hacer declaraciones para disfrutar el triunfo. “Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda”, le habría explicado en la declaración judicial publicada por El Español.

El juez citó testigos ante la acusación por agresión sexual a Luis Rubiales. (Foto: EFE)

Luis Rubiales asegura que Jenni Hermoso falta a la verdad

De nueva cuenta, Rubiales argumentó que no tenía por qué pedir perdón si ambos estaban contentos y reafirmó que le preguntó antes del beso. Según su versión, tomar su cabeza con las manos fue debido a la alegría entre personas que se tienen confianza y años de relación cordial.

“Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”, dijo.

Pero la acusó de “faltar a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres”, ya que asegura se “fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado”.

*Con información de EFE.