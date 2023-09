Jorge Vilda, exDT de la selección femenina española, dice que fue cesado injustamente

El exdirector técnico de la selección femenina de España, Jorge Vilda, calificó de injusto su despido en medio de la polémica de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) con su ahora presidente suspendido Luis Rubiales, tras un beso no consensuado a la futbolista Jenni Hermoso, quien ya lo denunció por agresión sexual.

Vilda llegó al cargo en 2015 en sustitución de Ignacio Quereda, pero tras las acciones en la final su equipo quedó incompleto, pues 11 de ellos pusieron sus cargos a disposición de la organización.

“Hace diez días estar renovado por cuatro años más con un salario mayor y hoy ser cesado injustamente”, dijo en El Larguero de la Cadena SER. Contó que luego de una breve reunión con Pedro Rocha, le explicaron los cambios estructurales.

“Después de diecisiete años en el futbol femenino, después de todo lo conseguido y de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, tengo la conciencia tranquila. He dado todo”.

Sin embargo, confesó que no se lo esperaba. “Iba con otra idea a la reunión. Al final siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Me veía con fuerza por disputar la Liga de Naciones y unos Juegos Olímpicos”, añadió.

Jorge Vilda habla de sus aplausos a Luis Rubiales

Durante su discurso en la Asamblea en la que se negó a dimitir, uno de los que aplaudió a Rubiales (con quien había arreglado su continuidad), fue precisamente Vilda.

“Jamás aplaudiré nada machista y jamás aplaudiré algo que vaya en contra del feminismo, entendiéndolo como lucha de igualdad y equidad. A esa Asamblea no sabía a lo que iba. Pensaba que íbamos a vivir una dimisión, y mucha gente se puede sentir reflejada por un evento en el que hay muchas personas, estás en primera línea, el discurso de tu jefe va dirigido a ti y está haciendo público que te valora”, declaró.

Argumentó que era complicado ser el “único que no se levanta” cuando hay 140 personas. “Cuando sales y haces una reflexión entras en shock y dices que no hubieras aplaudido antes”.

El entrenador Jorge Vilda fue destituido de sus cargos en la RFEF. (Foto: EFE) (Neil Hall/EFE)

Jorge Vilda felicita a Montse Tomé

Luego de que se anunciara a Montse Tomé como la primera entrenadora que tendrá la selección española, Vilda felicitó a quien fuera su aprendiz.

“Tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí para el cuerpo técnico. Creo que tiene grandes retos por delante y un equipo redondo (…) Está preparada y sé que lo va a hacer bien”, comentó.

*Con información de EFE.