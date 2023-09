Ahora sí está en problemas: ¿Luis Rubiales puede ir a la cárcel? Esto dice la ley

Luis Rubiales se encuentra enfrentando diversos procesos en su contra por el beso que le dio a Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo el pasado 20 de agosto en Sídney, Australia, como la suspensión que le hizo la FIFA.

Ahora, la fiscalía española acusó a Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional en Madrid dos días después de que Hermoso lo denunció formalmente de agresión sexual al besarla sin su consentimiento.

El Ministerio Público afirma que su actuar no fue consentido y, por tanto, puede ser causal del delito de agresión sexual, además de coacciones por la presión que sufrió la futbolista para que justificase el episodio en los primeros días, de modo que solicita a la Audiencia que abra una causa contra el directivo suspendido de la RFEF.

En caso de que Luis Rubiales sea declarado culpable, podría enfrentar una serie de penas que van desde multas económicas, la destitución de sus cargos e, incluso, estar algunos años en la cárcel.

Rubiales se ha negado a dimitir y aseguró que es objeto de 'una cacería del falso feminismo'. (Manu Fernandez/AP)

¿Cuánto tiempo podría estar en la cárcel Luis Rubiales?

De acuerdo con una ley aprobada en 2022 citada por a agencia AP, que incluye la figura del consentimiento sexual, si se le declara culpable, Rubiales podría enfrentar una multa o una pena de prisión de uno a cuatro años.

No obstante, Emilio Cortés, especialista en Derecho Penal, explicó en la Cadena COPE que Luis Rubiales podría enfrentarse “hasta cinco años de prisión”, y esto sería determinado por diversos factores.

“Lógicamente, las cuotas más altas de cárcel no se aplican por la jurisprudencia en este tipo de casos. Por eso el legislador ofrece una horquilla (condena) de 1 a 4 o 1 a 5 (años de prisión), para que en atención a las circunstancias concretas se imponga una pena más grave o una pena menos grave”, puntualizó Cortés.

Luis Rubiales se encuentra actualmente suspendido en la FIFA. (RFEF/EFE)

No obstante, lo más probable es que, en caso de que le asignen prisión, no la cumpla en su totalidad porque, hasta donde se tiene conocimiento, Rubiales no cuenta con antecedentes ante la justicia y, entonces, su condena podría ser reducida.

“Evidentemente un acto así no va a justificar un ingreso en prisión, o sea que si finalmente hubiera una condena lo razonable es que estaría por debajo de los dos años. Él no tiene antecedentes que se sepa y, por tanto, en el caso de que sea sancionado a una pena privativa de libertad lo normal es que no la cumpla”, agregó el especialista.

Consentimiento: Clave para determinar la gravedad de lo ocurrido

En la misma conversación, el jurista español explicó que la forma de ‘medir’ qué tan grave fue la falta de Luis Rubiales es si en el momento en que se produjo el beso, realmente hubo consentimiento o no, pues lo que haya ocurrido después no tiene cabida.

El consentimiento en el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso será factor importante para determinar la pena que se le imponga. (Twitter)

“Todo este debate gira en torno a la existencia o no existencia de consentimiento antes de que se produzca el beso. El debate técnico jurídico es ese. Lo que haga después la presunta víctima es completamente extraño al derecho penal”, compartió.

De acuerdo con Cortés, el término correcto para determinar lo ocurrido es ‘agresión sexual’, que engloba desde lo que ocurrió con Jenni Hermoso hasta otro tipo de acciones, como una violación.