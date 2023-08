Tío de Luis Rubiales habla sobre el presidente de la RFEF: ‘Siempre ha tenido tintes machistas’

Los titulares en torno a Luis Rubiales tras la polémica suscitada por el beso que le dio a Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo femenil siguen al día, destapando escándaos pasados del directivo.

Ahora, es su tío Juan Rubiales, quien hace unos años fue Jefe de Gabinete del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), el que habla sobre su sobrino y algunas de las polémicas que ha sabido sobre él, incluyendo la fiesta que presuntamente pagó con fondos de la federación.

Esta no es la primera vez que Juan Rubiales habla sobre su sobrino, pues incluso ha declarado en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción española, cuando denunció el pago a mujeres con cargo a las tarjetas de la entidad federativa.

¿Qué dijo Juan Rubiales de su sobrino, Luis Rubiales?

A partir de que ‘explotó' la polémica con Jenni Hermoso, distintas instituciones han pedido que dimita de su cargo como presidente de la RFEF y hablado sobre él. Más recientemente, fue su tío Juan el que reveló cómo es Luis Rubiales.

En una entrevista para el diario español El Mundo, quien fue Jefe de Gabinete de Rubiales, señaló que no le sorprendía lo que el presidente de la RFEF le hizo a Jenni Hermoso, aunque admitió que las imágenes sí lo impresionaron.

Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, afirma que su sobrino es machista. (COPE/EFE)

“Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente (personaje de una saga de películas española). Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer”, dijo en primera instancia.

Juan Rubiales habló de la polémica fiesta de Luis Rubiales

En los últimos días, se revivió una de las polémicas durante la administración de Luis Rubiales en la RFEF relacionada con una fiesta presuntamente pagada por el organismo deportivo español.

Cuando salió a la luz esa información, Luis Rubiales emitió un comunicado a nombre de la federación en el que aseguraba que había sido una reunión de trabajo que, si bien contó con tiempo libre, fue para tratar asuntos laborales y cada asistente pagó su estancia.

No obstante, el tío de Rubiales desmintió estas aseveraciones, pues él estuvo presente y vio todo lo que ocurrió.

“Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas’. Y efectivamente ‘Nené’ (exfutbolista del Granada y amigo de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: ‘¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!’, y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área”, aseveró.

Luis Rubiales ha pasado por distintas polémicas en su carrera. (Foto: EFE)

¿Por qué terminó la relación entre Luis Rubiales y su tío?

Aunque en el pasado ya había hablado de ello, Juan Rubiales recordó que todos los movimientos que hacía su sobrino fueron ‘llenando el bote de piedritas’, pero el acto que habría terminado por fracturar su relación fue un intento de desvío de recursos.

Las declaraciones del tío de Luis Rubiales para El Mundo fueron que Luis quería tener de ‘aviador’ a su papá, es decir, pretendía hacerle llegar dinero cada mes proveniente de la RFEF, algo con lo que Juan no estuvo de acuerdo.

“Le contesté que no iba a participar en eso y le dije ‘¿de qué vas?’. Me contestó: ‘Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas’”, compartió.