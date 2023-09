¿Quiénes son las futbolistas españolas mejor pagadas y cuál es su salario?

Las futbolistas españolas han estado en el centro de la atención internacional después de consagrarse campeonas en el Mundial Femenil 2023, pero principalmente ha sido por dos motivos: el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso y el boicot a la Selección de España.

El beso de Rubiales a Hermoso fue el detonante de un largo conflicto entre las jugadoras y la Real Federación Española de Futbol (RFEF), que había tenido como punto de ebullición más alto la deserción del grupo de ‘Las 15′ antes del Mundial.

Los principales reclamos de las jugadoras españolas ha sido los salarios en la liga femenil, los bonos, derechos de explotación de imagen, vacaciones y días de descanso, permisos de maternidad, presencia de mujeres en los puestos de poder y un protocolo de acoso.

La renuncia de Rubiales como presidente de la RFEF, los despidos del entrenador Jorge Vilda y el secretario Andreu Camps, así como la postura negativa de las jugadoras a ser convocadas a su selección, son quizá el capítulo más importante en la lucha del futbol femenil en España por reformas estructurales.

¿Cuánto ganan las futbolistas en la liga femenil española?

Un mes después de ganar el Mundial, las futbolistas españolas acordaron con la RFEF un aumento importante al salario mínimo en la liga femenil de España -y por el cual amenazaron con irse a huelga si no se otorgaba.

Según el nuevo acuerdo, las mujeres pasarán a cobrar un mínimo de 21 mil euros anuales (383 mil pesos mexicanos) esta temporada, una cifra que se incrementará hasta los 23 mil 500 euros (429 mil pesos) en 2025.

La temporada pasada, el salario mínimo en la máxima liga profesional femenil de España era de 16 mil euros anuales (292 mil pesos mexicanos). Solamente 80 de 334 jugadoras cobraron menos de 20 mil euros por año (365 mil pesos mexicanos), mientras que el salario promedio rondó los 40 mil euros (730 mil pesos), según la Liga F.

¿Quiénes son las jugadoras españolas mejor pagadas?

De las 39 futbolistas españolas que recientemente se negaron a ser convocadas a su selección nacional, solamente siete juegan fuera de su país:

Esther González (delantera del NJ/NY Gotham FC)

Inma Gabarro (delantera del Sevilla)

Leila Ouahabi (defensa del Manchester City)

Jennifer Hermoso (delantera del Pachuca)

Laia Codina (defensa del Arsenal)

Laia Aleixandri (media del Manchester City)

Lucia García (delantera del Manchester United)

Andrea Pereira (defensa del Club América).

Alexia Putellas, delantera del Barcelona Femenil y ganadora de dos Balones de Oro, es la jugadora española mejor pagada de la Liga F con un salario base anual de 150 mil euros (2.7 millones de pesos mexicanos), es decir 12 mil 500 euros al mes.

Alexia Putellas es la figura del Barcelona Femenil. (FOTO: EFE)

Sin embargo, la futbolista española mejor pagada sería Jenni Hermoso, exjugadora del Barsa y que ahora juega con las Tuzas del Pachuca de la Liga MX Femenil.

Jenni Hermoso juega con las Tuzas del Pachuca desde verano del 2022. (Foto: Mexsport)

Jenni Hermoso firmó un contrato por dos años con el Pachuca Femenil. Se desconoce el monto oficial de su salario, pero según Mundo Deportivo, es una de las tres futbolistas mejor pagadas del planeta con un salario anual de cerca de 400 mil euros (7.3 mdp).

La tercera futbolista española mejor pagada sería la defensa María Pilar León Cebrián, por quien el Barcelona pagó 50 mil euros al Atlético de Madrid en 2017 y se convirtió en el primer fichaje nacional en la Liga F. Mapi León tendría un salario aproximado de 100 mil euros anuales 1.8 mdp).

Mapi León (derecha) abandona la concentración de la Selección Española junto a Patri Guijarro. (FOTO: EFE)

Mapi León ha sido una de las seleccionadas más firmes en su lucha contra la Real Federación Española de Futbol y que más ha presionado por mejores condiciones para el futbol femenil. Es una de ‘Las 15′ que renunciaron a la selección nacional antes del Mundial.

“Hay unas cosas que tienen que cambiar y si no se cambian, no se irá (al Mundial). Sí, quiero ir. Me va a joder mucho perdérmelo, pero tengo unos valores y unas creencias”, dijo la defensa del Barcelona a Mundo Deportivo.