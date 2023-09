Futbolistas españolas convocan a huelga en torneo femenino al no llegar a acuerdos

Las futbolistas de la Liga F del futbol femenino español convocaron a una huelga para las primeras dos jornadas del torneo al no llegar a un acuerdo con la patronal para una mejora del convenio colectivo.

Los sindicatos de las jugadoras enviaron un escrito al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) como acto previo de comunicación al Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la convocatoria de huelga debido a “la imposibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio con la patronal”.

¿Qué piden las futbolistas españolas de la Liga F?

Las negociaciones del Convenio Colectivo se han estancado luego de más de un año. Se busca avanzar en “lograr un trato justo y digno para las futbolistas, abordar y reducir la brecha salarial existente”, expresó la AFE (Asociación de Futbolistas españoles) en un comunicado.

El 28 de agosto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió con Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO, para profundizar en la situación laboral de las jugadoras y buscar unas “condiciones dignas y espacio libres de violencia machista”.

La huelga, que llega en medio de la polémica por el beso no consensuado del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, suspendido de su cargo por la FIFA tras la final del Mundial femenino, se iniciaría el 8 de septiembre a las 00:00 horas.

El director técnico de España, Luis de la Fuente, asegura que no ha hablado con Jenni Hermoso. (Foto: EFE) (JUAN CARLOS HIDALGO/EFE)

Luis de la Fuente pide disculpas por aplaudir a Luis Rubiales

El director técnico de la selección española, Luis de la Fuente, pidió perdón por sus aplausos en la Asamblea al discurso de Luis Rubiales, tras los cuales recibió críticas que afirmó ser “totalmente merecidas”.

“Son hechos injustificables. Acudí a la Asamblea convencido que era un acto protocolario de despedida de un presidente y se transformó en todo lo contrario. No estaba preparado. Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida. Siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto”, dijo.

Argumentó que cometió un “error humano inexcusable” y pidió ser juzgado por los resultados. “Aplaudí por el contexto en una situación de presión en el ambiente. Te sientes incómodo, estás fuera de sitio. Nunca me había pasado ni vivido una situación de ese estrés emocional”, añadió en conferencia.

Asimismo, reveló que no ha hablado con Jenni Hermoso al confesar que le ha “faltado valor”, aunque defendió que la jugadora del Pachuca de la Liga MX “no es responsable de nada de lo que está sucediendo”.

*Con información de EFE.