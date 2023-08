Caso Jenni Hermoso: Futbolistas amenazan con renunciar a la Selección Española

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Futbol, dio un discurso en la Asamblea Extraordinaria en donde calificó de un asesinato social las críticas y denuncias en su contra luego de un beso no consensuado a la futbolista Jenni Hermoso durante las celebraciones del Mundial.

Un grupo de jugadoras condenó su acción a través de un comunicado de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO), en donde más de 50 de ellas exigieron sanciones, 23 también se consagraron como campeonas del mundo, además de la jugadora del Pachuca.

Entre sus exigencias a los poderes públicos, buscan que sus acciones no queden impunes y apuntan a cambios estructurales para el éxito de las generaciones posteriores. “Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del futbol femenino español”, escribieron.

Asimismo, reiteraron que están dispuestas a no volver a representar al país a menos que cesen a Rubiales. “Queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”.

Jenni Hermoso desmintió que se tratara de un hecho mutuo, como explicó Rubiales. “Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó, y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

El comunicado de las futbolistas. (Foto: Twitter @futpro_es)

*Con información en desarrollo.