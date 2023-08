Luis Rubiales no renunció: Las reacciones a su explicación tras beso con Jenni Hermoso

En la asamblea de la Federación Española de Futbol (RFEF), su presidente, Luis Rubiales, aseguró que se defendería en los juzgados y anunció que no renunciará a su cargo tras el polémico beso que le dio a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración luego de que España se coronara en el Mundial femenil.

“Aquí no se está tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar”, aseguró al hablar de un “falso feminismo” que no busca la justicia y verdad “no le importan las personas, sino ponerse una medalla y decir que están avanzando cuando es todo lo contrario. ¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?”, manifestó.

De igual forma que lo hizo en el video de disculpas –que generó denuncias y críticas incluso del presidente Pedro Sánchez–, dijo que el hecho por el que se le abrió un procedimiento disciplinario en la FIFA fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

Sin embargo, pidió perdón por tocarse los genitales en el palco al asegurar que iba dirigido al director técnico Jorge Vilda, a quien renovó con un aumento salarial. “En un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo”.

Las reacciones a las palabras de Luis Rubiales

Las compañeras de Hermoso –quien actualmente milita en Pachuca–, fueron algunas de las primeras en posicionarse, como el caso de Alexia Putellas, quien escribió un mensaje en sus redes sociales.

“Esto es inaceptable. Se acabó”, dijo la centrocampista del Barcelona y jugadora de la selección española. A ella se unió la portera del Barcelona, Cata Coll. “Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó! Contigo a muerte”.

Alexia Putellas calificó de inaceptable la defensa de Rubiales. (Foto: Twitter @alexiaputellas)

Cata Coll apoyó a Hermoso. (Foto: Twitter @catacoll2001)

Otra de las que apoyó a Jenni fue Athenea del Castillo. “Estamos contigo”. Por su parte, Aitana Bonmatí Conca también habló. “Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera”.

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, calificó de “reprobable” la conducta de Rubiales, pero aseveró que lo que más le perturba es que se habla más del acto que del logro de las jugadoras. “Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que son campeonas del mundo”, dijo en conferencia de prensa.

Athenea del Castillo mandó mensaje a Jenni Hermoso. (Foto: Twitter @atheeneeaa_10)

Aitana Bonmatí tras asamblea con Rubiales. (Foto: Twitter @AitanaBonmati)

El delantero del Real Betis, Borja Iglesias, renunció a la selección española al mostrarse triste y decepcionado, por lo que pidió que el deporte sea más justo, humano y decente, sin que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, manifestó.

Borja Iglesias renunció a la selección de España. (Foto: Twitter @BorjaIglesias9)

También del Betis tomaron palabra Héctor Bellerín e Isco Alarcón. El primero de ellos afirmó que el machismo no debería tener espacio. “Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país, con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune”. Alarcón dio su opinión. “Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni”.

El portero Iker Casillas reveló que sentía vergüenza ajena. “Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino, pero…”. El guardameta David De Gea contó que “me sangran los oídos”.

Iker Casillas aseguró sentir vergüenza. (Foto: Twitter @IkerCasillas)

David De Gea reaccionó a las declaraciones de Rubiales. (Foto: Twitter @D_DeGea)

A través de un comunicado, el RCD Espanyol de Barcelona condenó y rechazó la manera de proceder del máximo cargo ejecutivo de la RFEF en imágenes que “son inaceptables e impropias y, una vez escuchadas las explicaciones al respecto de las mismas, nos mueven a exigir la inmediata destitución o cese del Presidente por parte de los organismos habilitados para ello”.

*Con información de EFE.