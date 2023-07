Javier Aguirre señala que mexicanos en Europa ya no se emocionan por representar al Tri

Desde que Diego Cocca se encontraba al frente de Selección Mexicana, existían rumores sobre el hartazgo de algunos futbolistas cuando representaban al país en los diferentes partidos donde, además de no obtener resultados satisfactorios, resultaban muy criticados en redes sociales.

Lo anterior fue confirmado por Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien dijo recientemente que algunos jugadores, sobre todo aquellos que militan en Europa, le han compartido la inquietud que sienten cuando juegan con el tricolor.

‘Vasco’ Aguirre comparte sentir de jugadores mexicanos

Se hablaba desde hace unas semanas que algunos futbolistas no se sentían conformes con la lógistica de la Selección Mexicana para entrenamientos y concentraciones, lo cual generó críticas.

‘Vasco’ Aguirre considera que el rechazo de algunos futbolistas, sobre todo de aquellos que juegan para equipos internacionales, es porque se encuentran sensibles ante el bombardeo de información que existe en redes sociales y medios de comunicación sobre el combinado nacional.

Javier 'Vasco' Aguirre considera que los jugadores mexicanos han perdido el interés de representar a México. (Cuartoscuro)

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo”, dijo en una entrevista con David Faitelson.

El actual entrenador del Mallorca señaló que él les ha recomendado a los jugadores que jueguen, pues fueron elegidos para representar a su país en futbol y no lo pueden defraudar.

“Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. (...) Les digo que, ‘tienes que ir, hijo, es tu país, no seas ingrato’. En la Selección tienes que tener personalidad”, aseguró Aguirre.

Futbolistas mexicanos sienten inquietud de representar a su país

En la misma charla con el periodista deportivo, ‘Vasco’ compartió que cuando estaba en el banquillo de Rayados, algunos jugadores le decían que sentían inquietud de jugar con el Tri, pues les importaba más el resultado que otra cosa.

Algunos jugadores de la Selección Mexicana ya no quieren que los convoquen o sienten inquietud de ello. (MEXSPORT)

“Hablaba con mis jugadores en Monterrey; no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadistas”, aseguró el estratega mexicano.