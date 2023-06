‘Turco’ Mohamed sobre despido de Diego Cocca del Tri: ‘No es culpable de que jueguen mal’

De cara al Apertura 2023, Antonio ‘Turco’ Mohamed se dijo entusiasmado de iniciar el torneo en el banquillo de los Pumas y de estar un torneo completo con el equipo de Ciudad Universitaria, aunque también tocó temas relacionados con la Selección Mexicana y el reciente despido de Diego Cocca.

Recordemos que el DT de la Selección Mexicana, así como los integrantes de su equipo, fueron despedidos hace una semana. Esto lo dio a conocer Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de redes sociales y a menos de una semana de iniciar la Copa Oro.

Diego Cocca duró 4 meses como director técnico de la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport / Adrian Macias)

‘Turco’ Mohamed defendió a Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

A raíz de lo ocurrido, el entrenador de Pumas compartió con los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa previa al Apertura 2023 que consideraba injusta la decisión tomada por Rodríguez, pues el argentino no tuvo el respaldo que necesitaba por parte de la FMF.

“La situaciones que tienen los directivos son de los directivos (...) Y decisiones de directivos tampoco me meto porque no me incumben. Lo que sí estoy seguro es que Cocca no tuvo el respaldo que tenía que tener, eso está claro”, aseguró Mohamed.

El ‘Turco’ señaló que su compatriota no tenía la culpa de que la Selección Mexicana tuviera una mala racha desde el Mundial de Qatar 2022, del que fue eliminada en la fase de grupos. Sin embargo, siempre se busca que alguien tenga la responsabilidad; en este caso, el DT que estaba a cargo.

Antonio 'Turco' Mohamed señaló que Diego Cocca necesitaba más respaldo como DT del Tri. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

“Ahora, lo que tenga que suceder, sucederá, y lo que pase, pasará. Tampoco Cocca fue el culpable de que hubieran venido de un Mundial y que el equipo juegue mal, eso es lo que yo digo, pero bueno, siempre un culpable tiene que haber”, aseguró.

Diego Cocca duró alrededor de cuatro meses como entrenador de la Selección Mexicana, misma a la que entró tras dejar su cargo en Tigres.

Diego Cocca habló sobre su despido del Tri

En una entrevista con TV Azteca, Cocca aseguró que no le dieron el tiempo suficiente para encontrar resultados en su estrategia, pues el Tri ya tenía varias deficiencias y carencias.

“Estoy triste por no poder ayudar a la selección desde dentro. En cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la selección, el nivel y estamos convencidos que íbamos por el buen camino. Son decisiones (despedirlo) que tomaron desde otro lugar”, aseguró.