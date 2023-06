‘Son de relleno’: Ana Guevara evalúa participación de mexicanos en Juegos Centroamericanos

La delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 sigue aumentando su cosecha y ya acumula 136 medallas, de las cuales nueve han sido en la natación artística pese al conflicto con la Conade.

Este miércoles concluyó la actividad de los deportistas mexicanos en la gimnasia y la natación artísticas, dos de las disciplinas que más preseas han arrojado para México, junto con la natación, el pentatlón moderno, el tiro deportivo y la halterofilia.

El equipo mexicano se llevó este miércoles tres oros en la última jornada de la gimnasia. En el piso femenino, Alexa Moreno revalidó su vigencia y ganó el oro a su compatriota Natalia Escalera. En las barras paralelas, Isaac Núñez conquistó su tercer oro del evento.

La dupla de Emiliano Hernández y Manuel Padilla mostró autoridad en el ‘láser-run’ para ganar el relevo masculino del pentatlón moderno, mientras que las hermanas Catherine y Mayan Oliver también se impusieron en el relevo de mujeres para la cuarta medalla de oro de México en esta disciplina.

Natación artística termina con cinco oros para México

El equipo libre femenino de natación artística de México obtuvo la medalla de oro en la final de dicha categoría, con lo que se cerraron las competencias en esta disciplina.

“Es un gran honor sumar más medallas para mi país, porque ha sido un gran trabajo de este grupo de compañeras, que nos hemos esforzado mucho para darlo todo dentro del agua”, dijo en declaraciones a la prensa Itzamary González integrante del equipo mexicano.

La natación artística mexicana concluye su participación en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con cinco oros y cuatro platas, pese a los recientes conflictos con la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara y la Federación Mexicana de Natación.

Ana Guevara no exige medallas a mexicanos en competencias ‘de relleno’

La directora de la Conade, reconoció la participación de los deportistas mexicanos en la primera semana de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, pero remarcó que los oros definen la posición en el medallero y se han perdido algunos.

“La actuación ha sido muy buena, sin embargo, hay medallas que se han ido cayendo y Colombia ya mostró que es capaz. El equipo está compitiendo y no será fácil, faltan muchas disciplinas”, comentó ante reporteros. “En plata vamos muy arriba de Colombia y eso puede ser un factor para que México pueda ganar y van bien en números de medallas”.

No obstante, la exatleta mencionó que no hay exigencia hacia la delegación mexicana de revalidar el primer lugar del medallero, ya que algunos deportes no otorgan un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de París ni en los Panamericanos de este año.

“No hay exigencia por ganar, no se reparten boletos para nada. Hay algunas disciplinas que dan boletos para Panamericanos y el resto es de competencia de fogueo y de relleno para algunos. Por parte nuestra no hay exigencia que sea determinante de que deben quedar campeones”, declaró Ana Guevara.

La delegación mexicana es la más numerosa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, según el sitio oficial, con 682 deportistas.

México es el país a vencer en esta edición luego de terminar en primer lugar del medallero de los JCyC 2018 con 341 presas (132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce). Cuba fue segundo y Colombia, tercero.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México es líder del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo 2023.

Así va el top 5 del medallero: