¿Por qué ‘Las 15′ renunciaron a la Selección Española antes del Mundial por Rubiales y Vilda?

El primer campeonato mundial de la Selección Española Femenil de futbol se ha visto ensombrecido un poco por el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, pese a la hazaña de esta ‘generación dorada’ de reponerse a la deserción de 15 de sus mejores jugadoras por falta de profesionalismo.

Desde que el pasado domingo 20 de agosto ‘La Furia Roja’ venció a Inglaterra en la final del Mundial Femenil 2023, a nivel internacional se ha hablado tanto -quizá más- del beso del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) a una de las seleccionadas, que del logro de las ibéricas.

Y es que la acción de Rubiales ha desatado denuncias no sólo en España, sino alrededor del mundo. Incluso la jugadora Jenni Hermoso, de los Tuzos del Pachuca, ha tenido que lanzar un comunicado sobre el beso que recibió del directivo sin su consentimiento.

Luis Rubiales (FOTO: AP)

¿Cómo surgió el conflicto de la Selección Española con el entrenador Jorge Vilda y Luis Rubiales?

La Selección de España alzó su primera Copa Mundial Femenil de futbol, menos de un año después que más de una docena de jugadoras protagonizaron una rebelión y se apartaron del equipo.

La Selección Española alza la Copa Mundial. (FOTO: EFE)

En septiembre del año pasado, después de que la ‘generación dorada’ de España cayó en en semifinales de la Eurocopa Femenil ante Inglaterra -a la postre campeona- 15 jugadoras firmaron una carta en la que renunciaron a la selección para salvaguardar su “estado emocional”.

El denominado grupo de ‘Las 15′ le pidieron a la federación española que se comprometiera a tener un entorno más profesional. “No puede ser que valga ir en cualquier condición a jugar la Eurocopa. Queremos ganarla, no jugarla”, menciona Alexia Putellas, del Barcelona, en su documental Labor Omnia Vincit.

La dos veces ganadora del Balón de Oro explica en su documental que mientras otras selecciones viajaban en avión, ellas tenían que hacerlo en autobús. Además, se quejaban de los entrenamientos del director técnico Jorge Vilda y las condiciones.

Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona. (FOTO: EFE)

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha sido señalado de no dar un trato igualitario a las futbolistas españolas que a los varones.

“Les ofrecimos diálogo y la respuesta fue la que fue. Lo que queremos es que en el futuro nadie ponga condiciones para venir, que quien decida venir a la selección, cuando se le llame, sea sin ninguna condición”, declaró el directivo en una conferencia.

¿Quiénes son ‘Las 15’ que renunciaron a la Selección Española?

Entre las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas a la Selección Femenil de España destacaba la mediocampista Aitana Bonmatí y la defensa Mapi León, del FC Barcelona, campeón de la Champions League.

“Hay unas cosas que tienen que cambiar y si no se cambian, no se irá. Sí, quiero ir al Mundial. Me va a joder mucho perdérmelo, pero tengo unos valores y unas creencias”, dijo Mapi León a Mundo Deportivo.

Varias jugadoras del Barcelona Femenil, campeón de Champions, renunciaron a la Selección Española. (Quique García/EFE)

Ainhoa Moraza (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Patri Guijarro (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Leila Ouahabi (Manchester City)

(Manchester City) Lucía García (Manchester United)

(Manchester United) Mapi León , (FC Barcelona)

, (FC Barcelona) Ona Batlle (Manchester United)

(Manchester United) Laia Aleixandri (Manchester City)

(Manchester City) Claudia Pina (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Aitana Bonmatí (Barcelona)

(Barcelona) Andrea Pereira (Club América).

(Club América). Mariona Caldentey (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Sandra Paños (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Lola Gallardo (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Nerea Eizaguirre (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Amaiur Sarriegi (Real Sociedad)

Vilda, técnico de La Roja desde 2015, recibió el apoyo de la federación en el conflicto. Se dieron señales de reconciliación en la antesala del Mundial: tres de las 15 que renunciaron fueron convocadas.

“Había gente que no nos quería dejar trabajar. Desde la federación hemos hecho un ejercicio de reconstrucción con las que han querido estar siempre.”, declaró Luis Rubiales.

MADRID, 21/08/2023.- Las jugadoras de la Selección Española, acompañadas por su entrenador Jorge Vilda y por Luis Rubiales. (FERNANDO VILLAR/EFE)

Las jugadores insistieron en que no pedían el cese de Jorge Vilda -quien habría sido impuesto por Rubiales-, a pesar de que durante el Mundial Femenil el entrenador era aparentemente ignorado por las jugadoras en las celebraciones.

Dime que no hay relación entre jugadoras y DT sin decirlo:



Vilda totalmente ignorado por las jugadoras de España 🤭pic.twitter.com/YjiIsxKXGD — Daniela Galindo (@danny_dgrz) August 11, 2023

“Trabajan como un equipo unido”, dijo Vilda. “Además de concordia y cordialidad, hay compañerismo”. La capitana Ivana Andrés indicó que el plantel mantiene una “muy buena relación” con su seleccionador.

Al final la Selección Española se repuso deportivamente al turbulento conflicto de los últimos meses, pero aún queda la incertidumbre sobre lo que sucederá con Rubiales y con las 12 desertoras.