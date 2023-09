Juan Rubiales: ¿Quién es el tío del directivo y a qué se dedicaba antes de pelearse con él?

La credibilidad e integridad de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), ha sido puesta nuevamente en duda tras las acusaciones de su propio tío, Juan Rubiales, quien trabajó con él durante varios años.

Hace unos días, Juan Rubiales, tío y exjefe del gabinete de presidencia de la RFEF dijo que no le sorprende que su sobrino esté en medio de la polémica por su beso a Jennifer Hermoso ya que “siempre ha tenido tintes machistas” y es arrogante.

Juan Rubiales reveló que la ‘gota que derramó el vaso’ para romper su relación con su sobrino Luis Rubiales fueron sus habituales desvíos de recursos en la RFEF, entre los que se encuentran un viaje para ver a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿A qué se dedica el tío de Luis Rubiales?

Juan Rubiales es periodista y trabajó como reportero durante 25 años para la cadena de televisión española Antena 3, hasta que le dio un infarto en 2017.

Tras abandonar el periodismo, se unió a su sobrino Luis Rubiales como jefe del gabinete de presidencia de la RFEF con el objetivo de dejar atrás los escándalos de corrupción del anterior presidente, Ángel María Villar.

Juan Rubiales, tio de Luis Rubiales, trabajó como periodista. (COPE/EFE)

Juan Rubiales era la mano derecha de su sobrino, pero rompieron su relación laboral y familiar porque lo llamaba por su nombre de pila y no “presidente”. Además, porque Luis Rubiales pretendía hacerle llegar dinero a su padre cada mes proveniente de la RFEF, algo con lo que su tío no estuvo de acuerdo.

“Le contesté que no iba a participar en eso y le dije ‘¿de qué vas?’. Me contestó: ‘Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas’”, explicó al periódico español El Mundo.

La RFEF denunció el 14 de abril de 2022 que había sufrido un ataque informático como parte de “una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos” y en la que también habrían sido sustraídos documentos, conversaciones y audios privados de Luis Rubiales y el secretario general. Posteriormente, acusó la posible participación en los hechos de Juan Rubiales.

En mayo de 2022, el tío de Luis Rubiales denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de una fiesta privada con dinero federativo celebrada durante la pandemia, a principios de 2020, lo que fue negado por la federación.

Juan Rubiales denunció su despido acusando mobbing o abuso psicológico laboral y el pasado junio el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid lo declaró procedente.

(Con información de EFE)