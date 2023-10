Jorge Vilda, exDT de la selección española, declara que quiso 'ayudar' a Jenni Hermoso

El exdirector técnico de la selección femenil española, Jorge Vilda, declaró ante el juez como imputado por presuntas coacciones a la jugadora Jenni Hermoso para declarar a favor de Luis Rubiales luego del beso no consentido en la celebración del Mundial.

El exdirectivo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) afirmó que no sabía que el hermano de la jugadora de las Tuzas del Pachuca iba a bordo del avión de regreso hasta que el exentrenador aseguró que habló con él por ser “un tío razonable”.

En sus afirmaciones al titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, Vilda confesó que sí habló con el familiar de la futbolista y desvinculó de su acción a Rubiales al asegurar que no recibió instrucciones de su parte.

Argumentó que decidió dirigirse a él porque veía mal a la jugadora y quería ayudarla luego de notar el cambio de ambiente a uno más tenso. Según su versión, el hermano de Hermoso le quitó importancia al beso, mientras que él le indicó que quizá, para reducir la polémica, era mejor que ella saliera a dar su versión a los medios.

Vilda también admitió que durante el viaje -en el que él iba sentado detrás de Rubiales- notó que se llevaron a cabo reuniones en los que se hablaba del beso, el que afirmó que no vio, pero dijo que no intervino en ninguna de esas conversaciones.

Jorge Vilda aseguró que no recibió instrucciones de Luis Rubiales para hablar con el hermano de Hermoso. (Foto: EFE) (Alessandro Della/EFE)

¿Qué dijo Jenni Hermoso sobre Jorge Vilda?

Las autoridades cuestionaron a Vilda sobre sus paseos en el avión para hablar con el hermano de Hermoso (que estaba dormido), pero él contó que era porque una de sus hijas estaba enferma e iba a visitarla.

“A mi hermano le dejaron caer que, si yo le ayudaba, me iría bien. Le decían a mi familia que yo había sido muy importante, que me lo merecía y que me intentaran convencer para que ayudase a que se restara importancia al acto. ¿Si se utilizó a mi familia para convencerme? Claro”, dijo la propia Jenni vía El País.

*Con información de EFE.