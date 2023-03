Joana Sanz anuncia que se separará de Dani Alves: ‘Cierro una etapa de mi vida’

Joana Sanz, esposa de Dani Alves quien está acusado de violar a una joven de 23 años en un antro de Barcelona, anunció que se separará del exjugador del Barcelona.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram las fotografías de una carta que escribió a mano en la que relató parte del proceso que ha vivido durante los casi dos meses que el ahora exintegrante de los Pumas ha estado en prisión.

Joana Sanz asegura que ha pasado “meses horribles”

La española comenzó su escrito con algunas reflexiones en torno a la forma en la que ha aprendido a expresarse y destacó que durante los primeros meses del 2023 ha enfrentado momentos muy difíciles.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, destacó en su epístola.

En los párrafos iniciales del escrito, Sanz menciona la incertidrumbre y dudas que le ha generado la acusación de violación en contra de Dani Alves.

“La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”, señaló la modelo, quien hace algunos días visitó al brasileño en la cárcel, según informó el programa de TV español Fiesta.

Joana Sanz recuerda los años felices con Dani Alves

En el escrito que Joana compartió con sus seguidores, la influencer recordó los momentos en los que Dani Alves estuvo con ella brindándole apoyo, sin embargo mencionó el gran desconcierto y dolor que se han derivado de la situación legal que Alves está atravesando.

“Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”, escribió Sanz cuya madre falleció hace algunos meses.

La modelo reconoció su gran valía como persona y reveló que pese al amor que aún siente por el exdelantero lo acompañará en esta etapa pero de una manera distinta.

“Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma”,

Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad”

“Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, finalizó la española.

Carta de Joana Sanz. (Foto: Instagram @joanasanz)

Carta de Joana Sanz. (Foto: Instagram @joanasanz)

¿Cómo va el caso de Dani Alves?

La defensa de Dani Alves presentó una apelación para solicitar que el futbolista brasileño saliera libre bajo la consigna de que no huiría de España y que podría portar un brazalete de geolocalización.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona rechazó la petición y acordó mantener en prisión preventiva comunicada y sin fianza al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

El principal argumento de los magistrados apunta a un “elevado riesgo de fuga” y por los “severos” y “diversos” indicios de criminalidad en el caso de abuso sexual.