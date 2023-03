¿Tsunoda reemplazaría a ‘Checo’ o Verstappen? Ellos son los pilotos de reserva en Red Bull

¡La temporada 2023 de Fómula 1 ya comenzó! Y con ella, ha habido algunos cambios en escuderías como Red Bull, que ya instauraron el plan de acción que llevarán en caso de que alguno de sus pilotos titulares no pueda competir.

En algunos medios internacionales se ha hablado de que Red Bull y AlphaTauri, escudería filial de los ‘toros rojos’, intercambiarían algunas de sus piezas en caso de que Sergio ‘Checo’ Pérez o Max Verstappen no pudieran conducir.

Esto después de que sugirieran en algunos sitios que el piloto japonés Yuki Tsunoda, por jerarquía, tomaría el lugar del mexicano o el neerlandés en caso de no poder competir, y en el lugar que este ocupa dentro de AlphaTauri, Liam Lawson tomaría su lugar.

No obstante, algunos informes internacionales señalan que Helmut Marko, asesor de Red Bull, no es fanático de Tsunoda y Nyck de Vries, quienes actutalmente tienen la titularidad en el equipo filial, por lo que no les confiaría el asiento del RB19.

Entonces... ¿quiénes tomarían el lugar de ‘Checo’ o Max?

Red Bull cuenta en esta temporada con tres pilotos de reserva que, como su nombre lo indica, se encuentran listos en cada Gran Premio de F1 para tomar el lugar de los pilotos titulares en caso de que no pudieran competir.

Los pilotos de reserva son algo así como los que están en ‘la banca’ en un partido de futbol. En el caso de la escudería del Toro Rojo, los pilotos de reserva son:

Liam Lawson

Dennis Hauger

Zane Maloney

Los tres también se encuentran en la reserva de AlphaTauri, por lo que también reemplazarían a Tsunoda o De Vries en caso de que alguno de los dos no pudiera correr por algún motivo.

¿Y dónde queda Daniel Ricciardo en todo esto?

A pesar de que el año pasado se anunció que Daniel Ricciardo regresaría a Red Bull como tercer piloto (también conocido como piloto de prueba), no podríamos verlo en la pista. ¿Por qué?

Como tercer piloto, el australiano será parte de algunas de las actividades públicas de la escudería. Bajo su responsabilidad también recae el trabajar de la mano con los ingenieros para encontrar áreas de oportunidad en el monoplaza.

Incluso, podría participar en alguna de las primeras pácticas previas a alguna carrera, pero no se le vería en un gran Gran Premio.