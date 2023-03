Max Verstappen, el piloto de la polémica: Controversias del neerlandés en Fórmula 1

La temporada 2023 de Fórmula 1 inició el pasado fin de semana con el GP de Bahréin, donde el actual bicampeón, Max Verstappen, consiguió su primera victoria, mientras ‘Checo’ Pérez ocupó el segundo lugar en el podio.

Sin embargo, el piloto neerlandés ha figurado en distintas polémicas, sobre todo en la temporada pasada de F1, donde una supuesta rivalidad con ‘Checo’, su compañero en Red Bull, fue una de las principales.

La más reciente es la que protagonizó con el ingeniero de Red Bull, Gianpiero Lambiase, donde se negó a hacer caso a la indicación que le dio de bajar la velocidad, y posteriormente la condicionó. Aunque, como se mencionó, no es la única vez que Verstappen ha dado de qué hablar.

Polémicas de Max Verstappen en F1

Max debutó en el Gran Premio de Australia de 2015 con Red Bull cuando tenía apenas 17 años, y poco a poco se posicionó como un piloto destacado, aunque esto no lo ha exentado de participar en diversas polémicas.

Algunas de ellas datan de sus inicios en la Fórmula 1, aunque una de las más grandes se dio en la temporada 2022 de la máxima categoría del deporte motor.

Sus empujones con Esteban Ocon

En el GP de Brasil 2018, ocurrió un incidente en el que Max Verstappen y Esteban Ocon se vieron involucrados, pues en una carrera donde el neerlandés aparentaba ventaja, el francés lo alcanzó y tocó su coche, provocando que ambos perdieran segundos en la carrera.

Lo anterior generó ira en Max, quien al finalizar la carrera y encontrarse con Ocon, le reclamó y lo empujó en reiteradas ocasiones sin que su rival le devolviera los empujones.

Verstappen lideraba después de pasarlos a todos en pista hasta que llegó esta maniobra de Ocon #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/nauz84dm4F — RaceControl F1 (@RaceControl_F1) November 11, 2018

Su ‘atropellado’ inicio de relación con Kelly Piquet

Max Verstappen no solo ha generado polémica dentro de la pista, sino en su vida personal; siendo más específicos dentro del terreno amoroso con su actual novia, Kelly Piquet.

Kelly es hija del tricampeón de F1 Nelson Piquet, aunque no es la única cosa por la que se le relaciona a la joven con el deporte motor, pues además fue novia de Daniil Kvyat, que también formó parte de la estructura de desarrollo de pilotos de Red Bull con Verstappen, e incluso llegaron a tener un buen vínculo.

La relación entre el piloto ruso y la modelo brasileña terminó en 2020, mismo año en que se le comenzó a ver a Verstappen y Piquet juntos hasta que oficializaron su relación.

No dejar pasar a Checo en el GP de Brasil

Una de las polémicas más sonadas de la temporada pasada de Fórmula Uno fue la que protagonizaron los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez, durante el GP de Brasil.

Por la radio del equipo se escuchó que Verstappen recibió la orden de permitir al mexicano terminar primero que él para facturar más puntos, pero el campeón no hizo caso.

“Ya se los dije. No me pidan eso otra vez. ¿Estamos claros sobre eso? Les di mis razones y sigo firme”, dijo Verstappen. Pérez no ocultó su fastidio por la radio: “Se nota quién es realmente”. Además, fue aquella carrera donde el tapatío aseguró que, si su compañero era campeón era gracias a él.