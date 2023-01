Exesposa de Dani Alves lo defiende de presunta agresión sexual; ‘Jamás haría eso’

Dani Alves, ahora exjugador de los Pumas de la UNAM, fue defendido por su exesposa Dinorah Santana, luego de ser arrestado el viernes, acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona, España.

El veterano lateral brasileño fue llevado a una prisión cerca de Barcelona en una camioneta policial, luego que un juez le negó la libertad bajo fianza. Alves negó haber cometido delito alguno días antes de su arresto.

“Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando”, dijo al programa de televisión español Y ahora Sonsoles. “Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno”.

Exesposa de Dani Alves lo defiende

La modelo Joana Sanz, actual esposa de Dani Alves desde 2017, así como su exesposa Dinorah Santana, también lo defendieron de las acusaciones en su contra por presunta agresión sexual.

“Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando”, aseguró Dinorah Santana en entrevista con la periodista Marta Riesco.

La expareja del futbolista brasileño también comentó que sus hijos están sorprendidos por la denuncia en contra de su padre y no han podido hablar con él.

“No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él”, expresó.

Famila de Dani Alves considera cambiar de abogado

Ney, el hermano de Dani Alves, comentó al programa Fiesta que la única persona que ha podido hablar con el exjugador del Barcelona es su abogada Miraida Puente Wilson, pero consideran que no ha hecho un buen trabajo y debería ser reemplazada.

“Nos encontramos impotentes ante esta situación. Creo que la abogada no lo está haciendo bien”, comentó el hermano de Dani Alves. “La abogada dice que no puede contar nada. Me dijo que está trabajando en el caso. Y que necesita trabajar para ayudarlo a él, que no puede estar atendiendo a todo el mundo. Solo Miraida le ha podido ver”.

Dani Alves no quiso comer ni hablar la primera noche en prisión

El brasileño se lució muy afectado anímicamente en su primera noche en el Centro Penitenciario Brians 1 de Barcelona y no quiso comer ni beber nada de lo que le ofrecieron, como a los demás reclusos. Después aceptó una botella de agua y fruta para pasar la noche, pero nada más.

“Afectado y sin ganas de relacionarse con nadie. Llegó como cualquier otro preso, salvo por todos los medios presentes. No recibirá ningún trato especial”, publicó el periódico español ABC. “No se hizo nada extraordinario, ni recibió un trato diferente”, informó Vanguardia.

Xavi se disculpa por declaraciones sobre caso de Dani Alves

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este domingo tras el partido ante el Getafe que no estuvo afortunado en la rueda de prensa del sábado al referirse al caso de Dani Alves.

“Creo que se malinterpretó un poco lo que quería decir. Quizá no fui demasiado claro ayer. Obvié un poco el tema de la víctima y tenemos que condenar todos estos actos. Quiero expresar mi apoyo a la víctima y a todas las víctimas de este tipo de violencia”, dijo antes de que comenzara el turno de preguntas de los periodistas.

Además, explicó que no ha pasado “un día nada agradable” tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima, una chica de 23 años, y por decir la frase “me sabe mal por Alves”, de quien fue compañero de equipo en el Barcelona y, posteriormente, entrenador. “Me sabe mal el malentendido. Quizá no estuve suficientemente contundente en mis palabras”, añadió.