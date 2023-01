Dani Alves: Jueza revela el millonario sueldo del futbolista con Pumas

El pasado viernes Dani Alves fue detenido en Barcelona, España, y enviado a prisión provisional por orden de una jueza. El encarcelamiento del brasileño tuvo como argumento una alta probabilidad de fuga por parte del acusado debido a que no residía en México y a sus altas posibilidades económicas, producto de su sueldo en Pumas y su trayectoria como astro de futbol.

El jugador fue denunciado formalmente por una joven de 23 años que acusó a Alves de haberla violado en un centro nocturno de la capital catalana a finales de diciembre.

Dani Alves, acusado de agresión sexual

La víctima de la supuesta violación de Alves rindió declaración ante la jueza, quien calificó su testimonio como “contundente” y “persistente”, lo cual fue considerado clave para la continuación del proceso legal en contra del exfutbolista de Pumas.

Por el contrario, la comparecencia de Alves tuvo variaciones en torno al desarrollo de los hechos del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

De acuerdo con información de El País España, Dani Alves ha presentado hasta tres versiones diferentes en sus respectivas declaraciones.

En días previos el futbolista dijo para la cadena de televisión Antena que no conocía a la mujer que lo acusaba de agresión sexual: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, apuntó.

Sin embargo, el diario español mencionó que en las respuestas que Alves dio a la jueza señaló que la mujer entró al baño pero que no hubo contacto; posteriormente dijo a la fiscal que la joven de 23 años había entrado al baño y que había permanecido parado sin “saber qué hacer”.

En una tercera ronda de preguntas, pero ahora de la defensa, Alves dijo que mientras él estaba sentado en el inodoro la mujer se le aventó y le “practicó una felación”.

Revelan verdadero sueldo de Dani Alves en Pumas

Si bien se había especulado sobre el monto real del fichaje de Dani Alves en el club Pumas, fue la jueza al frente del caso quien confirmó el sueldo mensual del defensa.

Según datos de El País España, en la ronda de preguntas de la magistrada hacia el futbolista le cuestionó acerca del sueldo que percibía en el equipo.

Alves respondió que 30 mil euros al mes (cerca de 615 mil pesos mexicanos); no obstante, la jueza rectificó la cantidad con el contrato en la mano y reveló que la cifra estipulada en dicho documento ascendía a los 300 mil euros mensuales, es decir más de 6 millones de pesos mexicanos.