‘No te toman en serio por ser mexicano’; ‘Checo’ Pérez lamenta estereotipos

Continúa la polémica originada por las declaraciones de Sergio ‘Checo’ Pérez tras el Gran Premio de Singapur acerca de que quizá por su nacionalidad se le critica y presiona más que a otros pilotos de la Fórmula 1 y esta vez lamentó que existan estereotipos sobre los mexicanos.

“No es por tu nacionalidad”, respondió The Race, uno de los sitios que más han cuestionado el desempeño del piloto con Red Bull Racing, pese a que el propio asesor de la escudería, Helmut Marko, ha emitido comentarios inapropiados, como cuando dijo que “como sudamericano (sic), Sergio Pérez generalmente tiene altibajos”.

Al ser preguntado sobre el tema en la conferencia previa al GP de Japón, ‘Checo Pérez coincidió con su colega español Fernando Alonso, quien hace unos días insinuó que no hay imparcialidad en los medios hacia los pilotos latinos.

“Creo que cada vez que tienes una mala carrera, o una mala racha como cualquier otro piloto, a veces con los pilotos latinos se escuchan más críticas”, mencionó ‘Checo’. “Otros pilotos tienen problemas similares y apenas se ha hablado de eso. Así que sí, a veces me siento así, me he sentido así a lo largo de mi carrera”.

El piloto oriundo de Guadalajara, Jalisco reconoció que la prensa es parte del deporte y las críticas también sirven como motivación. Aunque negó haber sentido prejuicios desde que llegó a Europa cuando era un adolescente, sí admitió que se ha sentido subestimado por su nacionalidad.

“Sentí que a veces no te toman en serio. A veces, la gente dice ‘Bueno, solo es un mexicano y es flojo, por cultura, etc., etc’. Es como que solo por ser mexicano no puedes competir con las mejores personas del mundo. A veces sentí eso, especialmente en los primeros años. Pero siempre es bueno demostrar que cualquiera puede estar ahí arriba”.

‘Checo’ es el compañero perfecto

Mientras todavía hay algunos que dudan de la capacidad de Sergio ‘Checo’ Pérez como piloto de Red Bull Racing y compañero de Max Verstappen, otros como el bicampeón mundial Mika Hakkinen lo volvió a elogiar por su desempeño en las dos temporadas con la escudería.

El campeón de Fórmula 1 en 1998 y 1999 primero destacó la conducción de ‘Checo’ en el Circuito Urbano de Marina Bay, donde arrancó desde la segunda posición, pero rebasó inmediatamente a Charles Leclerc (Ferrari) y lideró toda la carrera.

“Checo Pérez hizo un trabajo brillante para Red Bull. Ha hecho una carrera perfecta, arrebatando el liderato a Charles en la salida, controlando la carrera, sin cometer errores y llevando al equipo a la victoria”, comentó para Motorsport.

Luego, el expiloto finlandés dijo que con su actuación en Singapur, el jalisciense demostró que es el piloto indicado para la escudería austriaca porque pueden confiar en él cuando su compañero no pueda conseguir el triunfo.

“Cuando Max no gana para Red Bull, Checo está esperando para lanzarse. Esta ha sido su segunda victoria del año y nos ha recordado a todos por qué es el compañero de equipo perfecto para Max”.