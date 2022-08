Kickoff NFL: ¿Dónde y cuándo ver el juego inaugural Los Ángeles Rams vs. Buffalo Bills?

Faltan solo unos días para el kickoff de la temporada 2022-23 de la NFL el próximo jueves 8 de septiembre. Los vigentes campeones Rams de Los Ángeles darán la patada de salida ante los Buffalo Bills en el SoFi Stadium de California, que contará además con la presentación de J Balvin.

Sean McVay se convirtió en el entrenador más joven en la historia moderna de la NFL que ha ganado un Super Bowl y ya les dejó en claro los retos de la temporada por venir a sus jugadores.

“Demos vuelta a la página”, indicó McVay cuando le pidieron resumir su mensaje a los campeones defensores. “No hay que minimizar lo increíble que fue el año pasado, pero eso no tendrá relevancia este año”.

Steelers estrenan mariscal ante los subcampeones Bengals

El domingo continuará la Semana 1 con duelos interesantes, entre los que destacan el de Steelers Pittsburg, ya sin Ben Roethlisberger en los controles, contra los subcampeones Cincinnati Bengals.

Los Bengals están determinados a demostrar que no son uno de esos equipos que se diluyen después de perder un Super Bowl. Sostienen que la identidad del equipo ha cambiado enormemente bajo las órdenes del entrenador Zac Taylor, y que ganar es la exigencia en una ciudad hambrienta de algún éxito deportivo.

Eso no es imposible mientras su quarterback sea Joe Burrow, quien en su segundo año en la NFL les condujo en una vibrante marcha al Super Bowl que muy poca gente presagió.

Mientras que en Pittsburgh, la sombra del jugador que se constituyó como emblema durante casi dos décadas sigue proyectándose sobre la franquicia. Suceder a Roethlisberger es todo un desafío.

Los Steelers contrataron a Mitch Trubisky como agente libre y reclutaron a Kenny Pickett en la primera ronda del draft, esperanzados por la campaña que tuvo el astro en la Universidad de Pittsburgh en 2021, cuando quedó entre los finalistas para el Trofeo Heisman.

Brady regresa del retiro ante los anhelantes Cowboys

Otro partido atractivo es el de los Dallas Cowboys, que iniciarán su vigesimo sexta temporada consecutiva sin títulos (su último fue en 1996), ante los Buccaneers Tampa Bay de Tom Brady, que regresó de su efímero retiro.

Brady, quien cumplió 45 años una semana después de arrancado el campamento de prácticas, citó “tareas pendientes” como una de las razones por las que cambió de parecer.

Antes de tomar 11 días de descanso del equipo durante la pretemporada por motivos personales, Brady se encogió de hombros ante las preguntas sobre su capacidad para desafiar las probabilidades y continuar sobresaliendo a su avanzada edad.

“No creo que puedas hacer nada sin un apoyo increíble. Esto no es sobre mí, es sobre toda la gente que me ha apoyado para llegar a este punto y estoy muy agradecido”, dijo Brady. “Simplemente estoy muy agradecido con todos los que han desempeñado un papel importante y no puedes dar nada por sentado”.

Su contraparte, Dak Prescott, no contará con uno de sus principales receptores y uno de los tackles titulares de la temporada pasada cuando el quarterback intente romper 25 años de fiascos y llevar a los Cowboys de Dallas a las instancias finales de los playoffs.

Prescott prefiere enfocarse en el regreso del receptor CeeDee Lamb y el tackle Terence Steele, en vez de las salidas de Amari Cooper y La’el Collins. “Nunca verán algo en mi vida que se vea como un paso atrás”, dijo. Si no avanza en la postemporada, podría meter en problemas al entrenador Mike McCarthy.

Fechas y horarios de la Semana 1 de la NFL

La temporada 2022-23 de la NFL comenzará el próximo jueves 8 de septiembre con el kick-off entre Los Ángeles Rams y Buffalo Bills: el partido será transmitido por Fox Sports México. La Semana 1 terminará con el Monday Night entre Seattle Seahawks y Denver Broncos el 12 de septiembre.

Semana 1 NFL

Jueves 8 de septiembre

LA Rams vs Buffalo Bills / 19:20 horas

Domingo 11 de septiembre

Detroit Lions vs Philadelphia Eagles / 12:00 horas

Chicago Bears vs San Francisco 49ers / 12:00 horas

Cincinnati Bengals vs Pittsburh Steelers / 12:00 horas

Miami Dolphins vs New England Patrios / 12:00 horas

Carolina Panthers vs Cleveland Browns / 12:00 horas

Houston Texans vs Indianapolis Colts / 12:00 horas

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints / 12:00 horas

New York Jets vs Baltimore Ravens / 12:00 horas

Washington Commandes vs Jacksonville Jaguars / 12:00 horas

Minnesota Vinkings vs Green Bay Packers / 15:25 horas

Tennessee Titans vs New York Giants / 15:25 horas

LA Chargers vs Las Vegas Raiders / 15:25 horas

Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs / 15:25 horas

Dallas Cowboys vs Tamba Bay Buccaneers / 19:20 horas

Lunes 12 de septiembre

Seattle Seahawks vs Denver Broncos / 19:15 horas