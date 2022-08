Porra del América no irá a juego contra Pumas en CU; no quieren estar ‘callados y sin pasión’

La Porra del América no estará en el Estadio Olímpico de CU. (FOTO: Cuartoscuro)

Este fin de semana se disputa uno de los clásicos más atractivos del futbol mexicano, Pumas contra América, pero también es uno de los considerados de alto riesgo de violencia, por lo que no habrá porras visitantes.

Tras la pelea campal entre aficionados de Querétaro y Atlas en La Corregidora en marzo de este año, la Liga MX prohibió inmediatamente la presencia de barras de los equipos visitantes en los estadios de su rival.

Debido a esta decisión de la Liga MX, al Ritual del Kaoz, una de las porras principales del América, no se le permitirá el acceso al juego en Ciudad Universitaria; y tampoco los hinchas están dispuestos a aceptar las condiciones que les ofrecen.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la barra americanista informó que no asistirán al Estadio Olímpico de CU porque quieren imponerles una forma de “vivir el futbol” que no aceptan y no quieren ser “perseguidos” por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Ante las medidas arbitrarias, absurdas y con poco sentido común que la Liga MX quiere seguir implementando semana a semana en el futbol mexicano, no acudiremos como grupo organizado al partido que se jugará el próximo sábado en Ciudad Universitaria”, anunció la porra.

“Nosotros no vivimos el futbol como ellos lo quieren imponer: callados y sin pasión. Somos un grupo de animación [...] No tenemos nada qué demostrar, pero sí tenemos mucho que perder: nuestro material de animación y nuestra zona en partidos de local”, añadieron.

El grupo de animación invitó a sus integrantes a no exponerse a una “cacería mediática” que los señala como “los malos” y a ser “perseguidos por una federación que poco entiende lo que es el amor a una camiseta”.

Ritual del Kaoz concluyó que seguirán trabajando con el club para volver pronto a los estadios visitantes y seguirán apoyando en el Estadio Azteca.