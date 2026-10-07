¿Puedes sacar tu auto? Así aplica el Hoy No Circula este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre de 2026 estará vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos vehículos tendrán restricciones para transitar. (Cuartoscuro).

Este jueves 8 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. La restricción abarca a las unidades que porten holograma 1 y 2.

El programa regula el flujo vehicular y reduce las emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No hay restricciones extraordinarias activas, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables tras el corte de información de este miércoles.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves son:

Autos particulares con engomados que no sean Verde y terminaciones de placas que no sean 1 o 2.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

En la imagen, cae la tarde en la estación Perisur del Metrobús, con el tránsito cotidiano de la ciudad mientras las nubes cubren parte del cielo y los últimos rayos de sol permanecen en otras zonas. (Cuartoscuro). (Camila Ayala Benabib)

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿Te multaron por el Hoy No Circula? Así puedes pagar la infracción

Incumplir con las restricciones vehiculares conlleva una sanción clasificada como multas por vehículos contaminantes. El monto a pagar es de dos mil 346.20 pesos, conforme a lo establecido en el portal de la Secretaría de Finanzas.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad señala que circular en un día en el que el vehículo tiene prohibido transitar se sanciona con 20 UMA.

Para realizar el pago de una infracción en el Estado de México, los conductores pueden utilizar el Portal de Servicios al Contribuyente, donde existe la opción de consultar y realizar pagos mediante una línea de captura. También hay Centros Autorizados de Pago para efectuar el trámite.

En el caso de la Ciudad de México, las infracciones pueden consultarse y pagarse mediante el portal oficial de Estrados electrónicos de infracciones. Ahí es posible consultar las sanciones acumuladas, realizar el pago en línea o generar una línea de captura para pagar en bancos y establecimientos comerciales.

Antes de salir este jueves 8 de octubre, revisa que tu vehículo cumpla con las condiciones para circular. (Cuartoscuro). (Moisés Pablo Nava)

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX también cuenta con un apartado específico para las multas por vehículos contaminantes, en el que se solicita el folio de la boleta, el tipo de infracción, las placas del vehículo y el año en que fue levantada la infracción.

Otra opción para los conductores de la capital es la aplicación Tesorería CDMX, mediante la cual pueden consultar y pagar infracciones de tránsito desde el teléfono, además de obtener información sobre pagos realizados.

Es importante realizar estos trámites únicamente mediante los canales oficiales. La Policía Cibernética de la CDMX ha alertado sobre páginas falsas que aparecen en buscadores y que buscan obtener datos personales y bancarios de los conductores mediante supuestos pagos de multas.

Antes de salir este jueves 8 de octubre, revisa que tu vehículo cumpla con las condiciones para circular y, en caso de tener una infracción, utiliza los portales oficiales de la entidad correspondiente para consultar el monto y realizar el pago.

Última actualización: miércoles 7 de octubre de 2026, 17:16 hrs (hora de Ciudad de México).