Manifestantes ‘ahorcan’ el Zócalo de CDMX: ¿Qué exigen y cuáles son las calles cerradas HOY?

Las autoridades detallaron que los manifestantes avanzan sobre la calle 20 de Noviembre, a la altura de Izazaga. (Orientación Vial de la CDMX).

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que esta mañana hay una manifestación en el Centro Histórico, que afecta la Calzada de Tlalpan y otras vialidades, por lo que hay tráfico lento.

Los manifestantes son integrantes del Frente Popular Francisco Villa y se dirigen al Zócalo Capitalino para exigir la regularización de los servicios en un terreno, en el Manto, alcaldía Iztapalapa.

La organización social agrupa solicitantes de vivienda de diversos sectores de la población: obreros, empleados, amas de casa y comerciantes que buscan soluciones a problemas de abastecimiento de agua, drenaje y luz, según el sitio web.

Las autoridades detallaron que los manifestantes avanzan sobre la calle 20 de Noviembre, a la altura de Izazaga, en la alcadía Cuauhtémoc. Como alternativa vial recomiendan el Eje Central.

Orientación Vial también informó en la red social X sobre el ciere preventivo de la Calzada San Antonio Abad Norte, a la altura de Viaducto, debido a que hay presencia de manifestantes a la altura de la estación del Metro Chabacano. Las alternativa viales a esta altura son Isabel la Católica y Eje Central.

A las 12:00 del día se reportó que los manifestantes se movieron a Pino Suárez, por lo que la alternativa vial es Eje 1 y Eje 3 Oriente.

¿Qué autos no circulan este martes 1 de septiembre?

Estudiantes de educación básica regresaron a clases el lunes 31 de agosto, por lo que el tráfico se hace presente en la CDMX.

Si llevas a tus hijos a la escuela en auto, recuerda que aplica con normalidad el Hoy No Circula para este martes 1 de septiembre.

El programa establece que los vehículos con engomado rosa, terminación de placa7 y 8, y hologramas 1 y 2 deberán quedarse en casa.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la CDMX y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.