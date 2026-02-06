Por fin ‘sabadrink’, pero sin auto: Hoy No Circula para el 7 de febrero en CDMX y Edomex

Así funciona el hoy no circula para el sábado 7 de febrero. (Especial).

¿Ya tienes planes para este ‘finde’ en la Ciudad de México? El clima estará a tu favor, ya que se pronostican temperaturas de hasta 25 grados centígrados y cielos despejados. Pero considera que el sábado está vigente el programa Hoy no Circula para el 7 de febrero.

Además, si quieres cuidar tu bolsillo en 2026, considera que en 2026 las multas de tránsito serán más caras porque la UMA se incrementó.

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 7 de febrero?

Este sábado 24 de enero no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Además, tampoco circulan los autos con holograma dos, sin importar el último dígito de la placa y los vehículos foráneos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas. La única excepción son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

Hoy no Circula para el sábado 7 de febrero. (Especial).

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.