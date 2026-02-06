Líneas 7 y 12 del Metro están ‘colapsadas’: Hay retrasos de más de 10 minutos y filas ‘eternas’

Los usuarios se quejan de que los trenes tardan en llegar más de 10 minutos a las estaciones del Metro CDMX. (@MetroCDMX)

“Otra vez la Línea 12 del Metro CDMX”, reclaman usuarios quienes se quejan de que la situación de ayer se repite este viernes en la ‘Línea dorada’ con alta afluencia y retrasos en los trenes.

Ante dicha situación, los pasajeros exigen que se manden trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y dirección hacia Mixcoac.

“Ya hagan algo la alta afluencia ustedes la causan. Acaban de decir que la marcha de los trenes será lenta”, se quejó una persona.

Un usuario agregó que la Línea 12 está ‘colapsada’ debido a que los trenes salen cada 10 minutos de las estaciones terminales.

“Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12″, fue la única explicación que dio el Metro CDMX, por lo que no agregó que haya algún un otro problema que impida el avance de los trenes.

En la Línea 7 del Metro CDMX los trenes tardan más de 10 minutos

Una situación similar ocurre en la Línea 7 donde los trenes tardan más de 10 minutos en llegar a las estaciones, según reportes de los usuarios.

“No jueguen, no hay afluencia en Línea 7 dirección Barranca del Muerto, nos quedamos 6 minutos parados en Refinería y ahora cuanto tiempo nos vamos a quedar en Tacuba”, fue la queja de un pasajero.

Además, una usuaria aseguró que no hay alta afluencia como en otras ocasiones sino solo retraso en el servicio.

Otra persona compartió en redes sociales el video de la estación El Rosario de la Línea 7 que está ‘a reventar’ desde los andenes hasta las escaleras, donde hay filas de más de 10 minutos de espera.

Por eso también exigieron que se manden trenes vacíos y con mayor frecuencia para evitar que el servicio se sature como en otras ocasiones.

¿Cuáles son las Líneas del Metro CDMX con alta afluencia?

El Metro CDMX informó que donde se registra alta afluencia es en la Línea 3, 7, 8, B y 12.

“Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes”, agregó.

Por esa razón, hizo un llamado a los usuarios a tomar en cuenta posibles rutas alternas para evitar retrasos en los traslados.

Sin embargo, la queja de los pasajeros del Metro CDMX es que los retrasos no son por la alta afluencia sino por el servicio lento en los trenes y eso es lo que causa las aglomeraciones.