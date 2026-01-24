Desfile por el Día del Bombero en CDMX: ¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas y en qué horarios?

El Metrobús tendrá cambios en su servicio este domingo por la mañana, entre las 9:00 y las 11:00 horas. (Fotos: Cuartoscuro)

Este domingo 25 de enero, se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México, además de la celebración por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Como parte de la logística de este evento, las autoridades de movilidad anunciaron modificaciones temporales en el horario de servicio del Metrobús, en sus líneas 1, 3, 4, y 7. El desfile partirá desde el Zócalo hacia el Monumento a la Revolución.

Si este domingo planeas salir y usar el Metrobús, lo mejor es organizar tu ruta con tiempo, sobre todo si pasarás por el Centro Histórico o utilizas alguna de las líneas afectadas. A continuación, te decimos qué estaciones estarán cerradas y en qué horario.

¿Qué estaciones del Metrobús cambiarán su horario este 25 de enero?

Los cambios en el servicio del Metrobús se aplicarán durante la mañana del domingo, principalmente entre las 9:00 y las 11:00 horas, mientras se lleva a cabo el desfile.

Línea 1: sin servicio desde Indios Verdes hasta Pueblo Santa Cruz Atoyac entre las 09:00 y las 11:00 horas. Esto implica la suspensión de paradas a lo largo de gran parte del corredor norte-sur.

Línea 2 (Ruta Sur): sin servicio desde la Ruta Sur Buenavista a San Lázaro, desde las 5:00 hasta las 11:00 horas. La operación en Ruta Norte, Pantitlán, Alameda Oriente y Aeropuerto seguirá funcionando con normalidad.

Línea 3: sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, desde las 09:00 hasta las 11:00 horas. Los tramos desde Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac operarán con normalidad.

Línea 7: sin servicio en las estaciones Hidalgo, El Caballito y en el tramo de Chapultepec a Campo Marte, entre las 09:00 y 11:00 horas. El resto de la ruta —de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de Amajac a La Diana— funcionará sin cambios.

Además, la ruta Alameda Tacubaya a Glorieta Cuitláhuac no tendrá servicio.

Ruta del Desfile por el Día de la Bombera y Bombero

El desfile por el Día de la Bombera y Bombero comenzará a partir de las 09:00 horas en la calle 20 de noviembre, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

La marcha avanzará hacia el Zócalo, donde rodeará este punto emblemático antes de continuar por Avenida 5 de Mayo hasta llegar a Avenida Juárez.

Después, el contingente cruzará por Palacio de Bellas Artes y seguirá por la Alameda Central hasta concluir en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución.

Se recomienda a quienes planean asistir o transitar por la zona considerar rutas alternas y salir con tiempo, ya que los ajustes al transporte podrían generar mayor demanda en otras líneas o medios de transporte.