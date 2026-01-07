Frío madrugador y doble alerta en CDMX: ¿Qué alcaldías amanecerán ‘congeladas’ este jueves 8 de enero?

El frío no suelta a los capitalinos en este inicio de año y este jueves 8 de enero no será la excepción. Las autoridades capitalinas activaron la doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX que irán desde los seis hasta un grado Celsius en al menos cuatro alcaldías.

Mientras tanto, una masa de aire frío asociada al Frente Frío Número 27 mantendrá condiciones de bajas temperaturas en la Ciudad de México y su zona metropolitana, con amaneceres helados, ambiente frío por la mañana y templado a cálido por la tarde.

¿Qué alcaldías de la CDMX están alerta por frío?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla por las bajas temperaturas previstas durante la madrugada y mañana de este jueves 8 de enero.

Alerta Naranja: aplica en la alcaldía Tlalpan , donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a 1 °C en zonas altas y montañosas.

, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a en zonas altas y montañosas. Alerta Amarilla: vigente en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con pronósticos de mínima entre 3 °C y 6 °C.

De acuerdo con el último reporte del Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 24 y 26 °C, mientras que las mínimas estarán entre 6 y 8 °C, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo despejado con bruma durante la mañana, mientras que por la tarde el clima permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, aunque persistirá el ambiente frío en las primeras horas.

¿Cómo estará el clima en México este jueves 8 de enero?

El Frente Frío 27 continuará ocasionando el descenso de las temperaturas en buena parte del territorio nacional gracias a su interacción con una vaguada en altura y corrientes en chorro polar y subtropical.

En el norte y noroeste, se esperan fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de posible caída de nieve o aguanieve en la sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

El SMN advierte que a partir del sábado 10 de enero y hasta inicios de la próxima semana, el Frente Frío 27, aunado a una masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada, provocarán bajas temperaturas en gran parte del país, además de lluvias intensas a torrenciales en el sureste.

Asismismo, se prevé un prolongado ‘evento de Norte’ en el Litoral del Golfo de México, el Itsmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán, un fenómeno característico de la temporada invernal por sus vientos y precipitaciones intensas.

