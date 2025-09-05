Fátima Neri, arquera mexicana, reclama al Metro CDMX tras accidente en estación Polanco

La arquera Fátima Neri reclamó al Metro de la CDMX tras el accidente de unas escaleras eléctricas en estación Polanco.

Fátima Neri, medallista de tiro con arco, fue una de las víctimas de un accidente en las escaleras eléctricas del Metro capitalino; actualmente, la deportista se encuentra preocupada por la posibilidad de perder una pierna.

El accidente ocurrió en octubre de 2023, cuando se registró un fallo de las escaleras eléctricas en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

En entrevistas con medios, Fátima narró que ella, como otras personas, se encontraba en las escaleras eléctricas, cuando de pronto estas cambiaron su sentido de una manera rápida, causando así el accidente. El incidente causó la caída de varias personas.

“Íbamos subiendo las escaleras eléctricas (…) se para la escalera y todos nos quedamos así de ¿qué pasó? (…) Arriba de mí cayeron unas 20 personas, mi pierna quedó atrapada con la gente, cayeron encima de mí, escuché un golpe muy seco. Cuando quise apoyar la pierna izquierda, era como goma”, contó Fátima Neri en entrevista con Imagen TV esta semana.

Tras el incidente, un rescatista acudió con ella para acomodarle la rodilla, tras indicarle que el hueso se había dislocado.

Sin embargo, la situación de Fátima Neri no terminó ahí; en los siguientes meses tuvo una operación de rodilla, pero no ha tenido avances positivos y su situación empeoró.

De acuerdo con la deportista, se encuentra con la rodilla paralizada y por eso acudió nuevamente al IMSS, donde se le indicó que tenía una infección en la rodilla y que debía ser operada de emergencia. Al llamar a la aseguradora del Metro, no recibió ayuda.

Fátima Neri Lara denunció en marzo de este año al Sistema Colectivo Metro por responsabilidad patrimonial, debido a los daños que sufrió en el accidente del Metro Polanco.

“Si la infección toca el hueso, reacciona igual que una esponja: la absorbe, se gangrena y se tiene que cortar”, explicó en su entrevista a Imagen TV.

¿Quién es la arquera Fátima Neri?

Fátima Neri estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y es integrante del equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y debutó en competiciones

En 2019, participó por primera vez en la Universiada Nacional en Yucatán, donde conquistó el bronce en la modalidad de dobles mixtos de arco compuesto.

También participó en el Campeonato Nacional Juvenil, organizado por la Conade, en Cancún ese año, donde obtuvo dos preseas de plata.

La UNAM la calificó como una “arquera promesa” desde 2019, tras su debut.

En el primer Torneo Nacional Online de la Federación Mexicana de Tiro con Arco en 2020, Fátima Neri logró un impresionante puntaje de 592 de 600 posibles, posicionándose como una de las mejores arqueras del país. Este rendimiento la clasificó para el Evento Online Cup of the Americas.