Línea 12 del Metro: Familiares de víctimas demandan al PRI, PAN y PRD por uso electoral de la tragedia

Familiares de las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro han interpuesto una demanda por daño moral en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto al considerar que las figuras políticas han utilizado dicha tragedia con fines electorales.

“Víctimas directas e indirectas del colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, hacemos un enérgico llamado a evitar el uso de este suceso trágico con fines políticos y electorales”, señalan a través de una carta.

“Nos vimos obligados a establecer una estrategia jurídica para que la tragedia de la Línea 12 del Metro, nuestros nombres y nuestras historias no puedan ser usadas por personajes de la vida política de nuestro país que solo buscan obtener votos”, menciona.

Por su parte, Alfonso Guatirrojo, abogado defensor, explicó que dichos partidos políticos han utilizado de forma abusiva esta tragedia y está acción únicamente infringe en los derechos de las familias.

“Es en contra de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, la coalición, por daño moral, el uso abusivo que hacen de propaganda, publicidad, comunicación, del evento de (…) la Línea 12 y sobretodo con un propósito exclusivo de sacar beneficio político electoral, en detrimento de de la dignidad y de los derechos de los afectados”, así lo explico en entrevista con Radio Fórmula.

En la misma carta, las familias de las víctimas de la Línea 12 del Metro exigen que no sean mencionados en ningún mitin, spot o debate político. Incluso no brindan el consentimiento el uso de imágenes o videos del caso.

“De esta manera contundente exigimos a todos los políticos que dejen de usar deshumanizadamente nuestro dolor para tratar de conseguir votos”, menciona la carta.

¿Qué otros problemas han ocurrido en la Línea 12 del Metro?

Durante el mes de marzo, un convoy de la Línea 12 del Metro se vio cubierto de cemento cuando circulaba entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados.

“Al rato no vayan a decir que no se les advirtió o no se les avisó”, publicó la cuenta @viral_metro en un video en el que se va a la gente abordo de los vagones afectados.

En respuesta, Guillermo Calderón, director del Metro, explicó que el accidente fue provocado por obras relacionadas con la construcción de departamentos.

“Me encuentro al exterior de la interestación Eje Central y Parque de los Venados de Línea 12, en donde una empresa que realiza obras para la construcción de departamentos perforó el túnel y provocó una filtración. Seguimos informando”, comunicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Calderón agregó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) clausuró la obra en cuestión mientras se desarrollan las investigaciones.

El directivo agregó que el servicio de la Línea 12 no se vio interrumpido y que “la circulación y el paso de los trenes” es seguro.

Martí Batres, jefe de Gobierno, señaló que el incidente tiene su origen en una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez, “cuya perforación del suelo llegó hasta el túnel del Metro. Es otra consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario”.