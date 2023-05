Stefano Coppola, comediante mexicano con discapacidad, denuncia ataque en tienda de CDMX

A través de redes sociales, el comediante mexicano Stefano Coppola denunció haber sufrido “agresión verbal y física” por parte de dos sujetos en presunto estado de ebriedad en una tienda de conveniencia en Ciudad de México.

En su cuenta de Instagram, el comediante, quien padece sordera, compartió el hecho que vivió la noche del viernes en una tienda 7 Eleven. Coppola contó que una pareja aparentemente en estado de ebriedad intentaba utilizar el horno de microondaas, por lo que él hizo fila para esperar su turno.

Cuando pudo usar el electrodoméstico tras la pareja, el comediante señala que ellos lo miraban comentando entre sí sobre Coppola.

“Yo meto mi burrito y el chavo abre la puertita (cómo plan de venganza), lo ignoré y calenté mi burrito. Y le dije que se calme y que todo está bien, que ya tenían su pizza”, señaló en Instagram el agredido.

Asimismo, señala que la agresividad del hombre aumentó, pues le dijo: “Habla bien español, pendejo”.

Stefano Coppola logró grabar un video donde se ve a la pareja que lo observaba desde afuera de la tienda; “por temor no quise salir de la tienda, y por seguridad grabé un pedazo para identificarlos en caso de que me pase algo”, explicó al respecto.

Instagram de Stefano Coppola

Al percatarse de que los estaba grabando. la pareja ingresó de nueva cuenta al lugar y lo golpearon: “él al percatarse (de que lo grababan), se enfureció más y entró a la tienda junto con la chava, me agredieron físicamente y se fueron”, denunció el comediante.

“Estoy muy triste porque más allá de los golpes estoy cansado de la discriminación, no me gusta victimizarme nunca me ha gustado”, dijo Stefano Coppola al concluir su denuncia en redes, asegurando que su forma de hablar, al ser una persona con sordera de nacimiento, no es excusa para tratarlo así.

‘Tefo’ Coppola, como también es conocido, ha contado en ocasiones anteriores que tiene hipoacusia bilateral, también conocida como sordera parcial; y ha hecho rutinas de stand up donde explica que lee los labios para poder escuchar y comunicarse.

Ha dicho que su comedia busca el lado humorístico de su situación.

Stefano estudió comunicación y marketing, es originario de la Ciudad de México. Y habla tres idiomas: español, italiano e inglés, contó en una entrevista para Canal Once.