Encuesta EF: Mayoría de chilangos se sienten ‘algo seguros’ en el Metro

“Pensé que no la libraba” fue el testimonio de una de las personas afectadas el lunes por el corto circuito en la estación Barranca del Muerto que generó una humareda que intoxicó a 30 personas.

Ese hecho se suma a la lista de incidentes registradas en el sistema de transporte, entre los que se cuenta el choque del pasado 7 de enero en la Línea 3 que provocó la muerte de Yaretzi Hernández, una joven estudiante de la UNAM.

Ante esto, en la más reciente encuesta de El Financiero hecha en la Ciudad de México se incluyó la siguiente pregunta: ¿Qué tan segura(o) se siente usted de viajar en el Metro?

En general, la mayoría (49 por ciento) respondió sentirse algo segura en el sistema de transporte. Ese porcentaje baja 2 puntos cuando se toma en cuenta solo a los hombres, y sube 4 puntos si solo se toma en cuenta a las mujeres (51 por ciento).

¿Qué piensan chilangos sobre la inseguridad en el Metro?

La encuesta también reveló que 13 de cada 100 entrevistados no se sintieron nada seguros en el Metro. Ese porcentaje baja a 9 por ciento con los hombres, pero sube a 17 por ciento si se toma solo en cuenta la respuesta de las mujeres.

Fue justo en las inmediaciones de una estación del Metro (la de Indios Verdes) en donde el 19 de enero desapareció María Ángela, una joven de 16 años que esperaba a su madre afuera de los baños públicos del paradero.

‘’Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me meto, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada. Cuando me toca entrar directamente al baño me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija’', explicó su madre en entrevista.

La joven fue encontrada con vida el pasado sábado 21 de enero.

Sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados coincide en que el Metro ha ido empeorando en los últimos tres años del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

51 por ciento considera que la seguridad es peor en el sistema de transporte; 57 por ciento opina lo mismo sobre las condiciones de los vagones, y 71 por ciento comentó que los tiempos de espera y traslado continúan degradándose.

Debido a una serie de “hechos fuera de lo normal”, Sheinbaum pidió al Gobierno federal el apoyo de la Guardia Nacional para realizar tareas de vigilancia en el Metro. Más de 6 mil elementos se encuentran desplegados en las estaciones desde el pasado 12 de enero.

Con información de Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal