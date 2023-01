Caso María Ángela: ¿Dónde fue hallada con vida la joven desaparecida en Indios Verdes?

Después de que la Fiscalía de la Ciudad de México informara este sábado que María Ángela Olguín Bustamante fue encontrada con vida, se dio a conocer horas después dónde fue hallada ‘sana y salva’ la joven de 16 años.

De acuerdo con el edil de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, María Ángela fue localizada en el municipio que lidera por elementos de la Célula de Búsqueda y el equipo Atención de Víctimas.

Cerqueda Rebollo agregó que la joven fue valorada por médicos antes de que fuera trasladada a la Fiscalía capitalina. El alcalde municipal compartió en su publicación fotografías en las que se aprecia a la joven en una camilla cuidada por elementos de la policía municipal.

Incluso, una de las señas particulares que se describen en la ficha de búsqueda se alcanza a apreciar en una de las imágenes difundidas: un tatuaje rojo en forma de corazón ubicado en la muñeca izquierda.

Esta tarde fue localizada en nuestro municipio #MariaAngelaOlguin 🙏🏻 por elementos de la Célula de Búsqueda y el equipo Atención de Victimas de @seguridadneza. Tras hacer el protocolo necesario y valorarla médicamente, está en camino a la @FiscaliaCDMX . pic.twitter.com/fnsF2pgcMm — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) January 21, 2023

Antes de que se diera a conocer que fue hallada la joven, por tercer día consecutivo, familiares y personas que se solidarizaron con el caso bloquearon la carretera México-Pachuca para exigir que María Ángela apareciera con vida.

La madre de la menor confesó en entrevista que había visto las cámaras del C5 y sospechaba que un hombre la habría secuestrado. María Ángela fue vista por última vez en el paradero del Metro Indios Verdes, el pasado 19 de enero.

¿Cómo desapareció María Ángela? Esto narra su mamá

El jueves 19 de enero, la menor María Angela Olguín Bustamante desapareció al exterior de los baños públicos en la salida G, del paradero de Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México.

La joven de 16 años iba con su madre, quien la acompañó a realizar trámites escolares. Al percatarse de la ausencia, familiares y amigos apoyaron en la búsqueda, además de realizar varios bloqueos en la carretera México-Pachuca, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municpio mexiquense de Tlalnepantla.

‘’Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me meto, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada.

Cuando me toca entrar directamente al baño me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija’', detalló la madre en entrevista.

Ante esto, la buscó con la mirada y luego le empezó a marcar a su celular, pero la mandó a buzón. En el lugar había una cámara, pero le indicaron que estaba en mantenimiento.

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió la alerta Amber y además compartió una tarjeta informativa donde dieron a conocer que inició una carpeta de investigación y activó los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante.