Muse en CDMX: Horarios y posible setlist de sus conciertos en el Foro Sol

La agrupación británica Muse regresará a México casi 4 años después de su última visita al país en 2019. Con su ‘Will of The People World Tour’ pisarán el Foro Sol de la Ciudad de México las noches del domingo 22 y el lunes 23 de enero.

Matt Bellamy, Christopher Wolstenhome y Dominic Howard presentan su noveno disco de estudio Will Of The People -editado en 2022- y eligieron tierra azteca como el lugar de inicio de su gira en su tramo por Norteamérica.

¿Cuáles son los horarios para ver a Muse en el Foro Sol?

Ocesa dio información sobre los horarios de las puertas del inmueble que se abrirán desde las 16:30 horas para todas las secciones que tengan sus boletos, cuyo valor fue de entre 579 y 2 mil 136 pesos.

A las 20:00 horas la agrupación mexicana The Warning encenderá los ánimos como los elegidos para abrir sus conciertos. Una hora después, a las 21:00 horas, sus integrantes saldrán al escenario para ofrecer un espectáculo de aproximadamente hora y media de duración.

El posible setlist de Muse

El sitio setlist.fm publicó las canciones de los shows que Muse ya ofreció en México, por lo que podrían repetir algunas de las que ya tocaron en el Estadio Banorte, de Monterrey, y la Arena VFG, de Guadalajara.

Esta es la lista de temas que la banda británica formada en 1994 podría incluir en su repertorio en el que también harán un repaso por discos como The 2nd Law y Black Holes and Revelations: