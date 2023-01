Caso María Ángela: Bloquean la México-Pachuca para exigir la aparición con vida de la joven

Por segundo día consecutivo, manifestantes bloquearon la autopista México-Pachuca la noche de este viernes 20 de enero para exigir que aparezca con vida María Ángela, joven que fue vista por última vez en el paradero de Indios Verdes.

De acuerdo con Foro TV, los inconformes bloquearon la carretera a la altura de la avenida de Las Torres, con dirección a Ecatepec. Incluso, los manifestantes amenazaron con permanecer hasta que la joven aparezca y amagaron con bloquear la entrada a la Ciudad de México.

Se recomienda utilizar vías alternas.

María Ángela desaparece afuera del Metro Indios Verdes

El jueves 19 de enero, la menor María Angela Olguín Bustamante desapareció al exterior de los baños públicos en la salida G, del paradero de Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México.

La joven de 16 años iba con su madre, quien la acompañó a realizar trámites escolares. Al percatarse de la ausencia, familiares y amigos apoyaron en la búsqueda, además de realizar un bloqueo de cuatro horas en la carretera México-Pachuca, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municpio mexiquense de Tlalnepantla.

‘’Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me metó, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada. Cuando me toca entrar directamente al baño me metó. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija’', detalló la madre en entrevista.

Señaló que la buscó con la mirada y luego le empezó a marcar a su celular, pero ya le mandaba a buzón. Ahí hay una cámara, pero le indicaron que estaba en mantenimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió la alerta Amber y además compartió una tarjeta informativa donde dieron a conocer que inició una carpeta de investigación y activó los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante.

Además, se ordenó realizar un rastreo interinstitucional, así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la adolescente, además de una exhaustiva revisión de su número telefónico y redes sociales.