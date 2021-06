Línea 12 del Metro: Fiscalía dice que no le dio acceso al NYT ni a otro medio a la Zona Cero

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que no se ha dado acceso a medios de comunicación a la denominada Zona Cero del derrumbe del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas.

“Desde el día del percance, 3 de mayo pasado a la fecha, no se ha permitido acceso a la prensa, ya que la zona sigue bajo resguardo de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía de Investigación (PDI) y la Guardia Nacional (GN), a disposición del Agente del Ministerio Público competente”, expuso en un comunicado este lunes.

Afirmó que tampoco se ha permitido el acceso a los talleres en donde labora el personal de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales.

Más temprano, un medio de comunicación le preguntó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cómo fue que The New York Times obtuvo las fotografías que refiere en su reportaje sobre el desplome publicado el domingo.

Sheinbaum respondió que la fiscalía resguardó la zona y que “hasta cierto punto” a muchos periodistas se les permitió tomar fotografías, pero que el detalle adicional no podía contestarlo y que le correspondía a la institución hacerlo.

“Por lo que me comentó la fiscalía, estaba resguardada, no se podía acercarse y, hasta cierto punto, a muchos periodistas se les permitió tomar algunas fotografías, pero el detalle adicional no puedo contestarlo”, declaró en una conferencia de prensa este lunes.

En su comunicado, la fiscalía afirmó que ha seguido todos los protocolos en sus labores y del cuidado de los indicios recolectados en Zona Cero.

“Desde el momento mismo en que el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia acordaron los pormenores para llevar a cabo los trabajos de limpieza en el área siniestrada, así como como la desconexión de la vía, el aseguramiento de cables, el retiro de balasto (piedrecillas bajo las vías), y el apuntalamiento de la estructura, entre otros, se acordonó la Zona Cero y nadie que no fuera el personal acreditado ingresó a ese espacio”, aseveró.

Abundó que en coordinación con las secretarías de Obras y Servicios y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como con la presencia de notario público, no se permitió el acceso de personas ajenas a los trabajos de investigación entre las estaciones Los Olivos y Tezonco, donde colapsó la estructura.

Aseguró que a fin de proteger la cadena de custodia, resguardó que cualquier evidencia o dato de prueba pudiera alterarse con la presencia de personas no autorizadas para permanecer en la zona.

Dijo que cada indicio obtenido y material recabado por los peritos expertos fue embalado adecuadamente.