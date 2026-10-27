Lo que los CEO quieren aprender antes de que acabe el año

Dirigir una empresa exige mucho más que entender de números, estrategia y mercados. De cara al cierre del año, siete directores generales comparten las habilidades que buscan desarrollar fuera de la oficina, desde crear pódcasts y aprovechar la inteligencia artificial hasta practicar la gratitud o aprender snowboard, y las lecciones que esperan trasladar a su liderazgo.

Mia Drennan

Directora general de GLAS (Global Loan Agency Services)

“Estoy aprendiendo a dominar el arte de hacer podcasts. Me siento cómoda cuando me entrevistan, pero siempre me ha fascinado lo que ocurre del otro lado del micrófono. Estoy aprendiendo qué se necesita para conducir una conversación interesante. He probado equipos, perfeccionado técnicas de voz y estudiado cómo los grandes conductores escuchan, responden y logran que surja una historia. También cuento con la ayuda de un productor brillante para aprender a moverme en la sala de edición: un mundo completamente distinto de mi trabajo cotidiano con bonos y préstamos”.

Eric Liu

Director general de HungryPanda, empresa de entrega de comida

“La habilidad que quiero dominar es la franqueza: decir lo que realmente pienso, con claridad y sin rodeos. Como director general, uno empieza a medir más sus palabras. Aprende a considerar distintas perspectivas, sopesar las consecuencias y, a veces, añadir tantas capas de contexto que su propia voz termina perdiéndose”.

(Gwendal Le Bec)

Felix Van de Maele

Director general de Collibra, empresa de inteligencia de datos

“Usar el asistente de inteligencia artificial Claude mediante comandos de voz durante mis trayectos. ¿Puede ponerme al día sobre los clientes, resumirme las noticias, señalarme a qué debe prestar atención mi equipo directivo o ayudarme a prepararme para las reuniones más difíciles del día? Si puedo convertir el tiempo al volante en tiempo para pensar de manera productiva, ya es una ganancia”.

( Gwendal Le Bec)

Raj Mehra

Director general de Sage, empresa de cuidado de adultos mayores

“Quiero cocinar según los principios del ayurveda. Para mí, eso implica aprender a comer de acuerdo con mi constitución. Soy pitta, una forma amable de decir que tiendo a acalorarme y que me gusta la comida picante, dos cosas que se supone que debería moderar. Mi hija acaba de cumplir un año, así que ahora empezamos a comer juntas, y me parece el momento adecuado para profundizar en una práctica que me encanta. Tampoco se trata de optimizar nada. Uno observa cómo se siente unas horas después y hace ajustes”.

( Gwendal Le Bec)

Job van der Voort

Director general de Remote, empresa de recursos humanos

“Practicar snowboard. Ya reservé un viaje a Austria para este invierno, así que no me queda más remedio que aprender. No me he preparado en absoluto: solo compré los pases para los remontes, reservé vuelos y hotel, y decidí que resolvería lo demás en Austria. Si hubiera esperado a ‘sentirme listo’, seguiría esperando. Uno aprende a hacer bien las cosas haciéndolas, no leyendo sobre ellas. Aplico la misma lógica a la inteligencia artificial. Se mejora al usarla, no al esperar a entenderla perfectamente antes de empezar”.

Ari Bloom

Director general de A-Frame Brands

“Soy músico desde hace muchos años y todos los lunes toco la guitarra en una sesión de soul y R&B en Los Ángeles con algunos de los mejores músicos del mundo. Cada año intento aprender e interpretar tantas canciones nuevas como indican las dos últimas cifras del año. Así que este año me tocan 26 canciones nuevas. Voy más o menos a la mitad y ahora estoy concentrado en el repertorio de Stevie Wonder”.

Nicole Otto

Directora general de Ruggable, empresa de artículos para el hogar

“Estoy practicando activamente la gratitud en todas las situaciones, incluso en las más difíciles. No sé si algún día llegaré a dominarla, pero intentarlo me ayuda a mantener los pies en la tierra, a concentrarme en lo positivo y a apreciar la bondad, el talento, la creatividad y las amistades que me rodean. También quiero aprender a dar mejores instrucciones a las herramientas de inteligencia artificial”.

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