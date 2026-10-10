El ‘gemelo malvado’ del USB: Así es el cable O.MG, un peligro para tu celular y cuenta bancaria

Los cables O.MG están diseñados para robar información de celulares y computadoras. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Un nada inofensivo cable que te encontraste y que usas para cargar tu celular o tablet puede ser una bomba de tiempo para tus dispositivos, tus cuentas bancarias y hasta para tu seguridad personal, puesto que hay un tipo de cables capaces de extraer tus datos e instalar malware sin que te des cuenta.

Se trata de los cables O.MG, creados por Mike Grover y lanzados al mercado en 2019. En un primer momento se conectaban a las computadoras, pero después se dieron cuenta de que había gran demanda para usarlos en teléfonos inteligentes.

Es tan discreto y tan parecido a un cable USB que los expertos lo han descrito como una minicomputadora instalada en el extremo de un cable. “Es increíble”, aseguró Davey Winder, periodista especializado en IT.

¿Qué es un cable O.MG?

De acuerdo con el sitio web de Triskele Labs, expertos en seguridad informática, un cable O.MG es una herramienta diseñada para ciberataques.

A simple vista, luce casi idéntico a un cable para cargar tu iPhone o tu celular Android, pero lo que hay dentro de él es un chip malicioso, que se puede conectar a internet, con capacidad para recopilar tus datos y ejecutar comandos a distancia.

Grover dijo en la convención de hackers más grande del mundo que con un cable O.MG se puede acceder a dispositivos ubicados a una distancia de hasta 90 metros.

Los cabes O.MG sí son peligrosos pero no siempre se usan para el robo de información. Las empresas los emplean para entrenar a sus empleados y que ellos no caigan en la trampa.

¿Cómo identificar un cable O.MG de uno USB?

Los cables O.MG son idénticos a los de carga convencionales y pueden ser habilitados para Android, Apple, USB-C, USB-A y micro-USB, así que mucho ojo.

Para no caer en la trampa, es importante que aprendas a identificar las pequeñas y sutiles diferencias entre un cable O.MG y uno de carga. Según el sitio web iFixit, lo importante está en los detalles y acabados de cada dispositivo:

Los cables de carga no tienen impresiones o hendiduras, como los O.MG.

El acabado del metal es más mate en los cables de carga.

Las clavijas de cables Apple, por ejemplo, son más delgadas.

Cuando los cables se voltean, hay hendiduras en el cable O.MG.

Además, puede haber costuras en el metal del cable O.MG. Se debe al proceso de ensamblaje.

El cable O.MG puede tener costuras metálicas en los lados.

Los cables O.MG (der.) presentan hendiduras o costuras metálicas, señal de que fueron ensamblados de manera distinta a los USB. (Captura de pantalla video de Pacoweb Reborn).

¿Cómo funciona y qué puede hacer un cable O.MG?

Alguien en ‘buena onda’ te presta su cable para que cargues tu celular, pero en realidad es un O.MG. Al conectarlo, este activa un punto de acceso Wi-Fi y establece un puente en la red interna.

El hacker está esperando en algún lugar cercano para comenzar con el cibercrimen. Una vez que le aparece la conexión remota, puede acceder a tu celular y computadora.

Desde ahí la persona podría poner un virus en los dispositivos, capturar tu información bancaria, fiscal y personal, así como ver tus chats.

Incluso puede escribir por ti en tu celular o mover el mouse en la computadora, debido a que permite el registro de pulsaciones de teclas para capturar credenciales.

Los cables O.MG lucen casi igual que cualquier otro USB para cargar tu celular. (Hak5).

¿Qué riesgos corren tus dispositivos y tu información si usas un cable O.MG?

Al conectarse a tu computadora y celular, el cable O.MG puede vulnerar la información de ambos dispositivos sin que te des cuenta.

Por si fuera poco, al instalar un malware se pueden bloquear tus dispositivos o exportar los datos personales, así como contraseñas.

Otra de las características de los cables O.MG es que pueden autodestruirse luego de robar información. El cable O.MG también puede tener geolocalización.

Recomendaciones para no ser víctima de un cable O.MG

Grover, el creador del dispositivo, compartió algunas recomendaciones para no ser objeto de un ataque con el cable O.MG:

No aceptes o uses algún cable que te regalen. Tampoco si lo encuentras por curiosidad en algún lugar público como aeropuertos u hoteles.

Procura cargar tus dispositivos con cables auténticos que haya obtenido en la tienda de la marca.

La empresa que fabrica el cable O.MG también tiene disponible un detector de cables maliciosos por si tienes dudas.

Con información de Paco Web, Triske Labs y iFixIt.