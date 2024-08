‘Les recomiendo no preguntar cómo lo hice’: Lo que sabemos del hacker que atacó la campaña de Trump

Por lo menos tres medios de comunicación recibieron material confidencial filtrado de la campaña de Donald Trump, incluyendo su reporte para aceptar a J.D. Vance como compañero de fórmula, pero hasta el momento los tres se han negado a publicarlo.

En lugar de ello, Politico, The New York Times y The Washington Post han escrito sobre un potencial hackeo de la campaña y han descrito el material que recibieron en términos amplios.

Sus decisiones marcan un agudo contraste con la campaña de 2016, cuando un hackeo ruso expuso emails del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. El sitio web Wikileaks publicó varios de los embarazosos emails, y las organizaciones noticiosas los cubrieron ávidamente.

¿Quién es el presunto hacker detrás del ataque a la campaña de Trump?

El New York Times dijo que no tenía por qué explicar las razones de la decisión para no publicar la información robada a la campaña de Donald Trump. (Shutterstock)

Politico escribió el fin de semana sobre emails que ha recibido desde el 22 de julio de una persona identificada como ‘Robert’, que incluyeron un documento de 271 páginas sobre Vance y parte de un reporte sobre el senador Marco Rubio, quien también era considerado como posible compañero de fórmula de Trump.

Tanto Politico como el Post revelaron que dos personas habían confirmado de manera independiente la autenticidad de los documentos.

“Como muchos documentos para evaluar a candidatos”, escribió el Times, estos “contenían declaraciones pasadas que podrían ser embarazosas o dañinas, como los comentarios del señor Vance sobre sus dudas hacia el señor Trump”.

Lo que no se sabe es quién filtró los documentos. Politico dijo que no sabía quién era ‘Robert’ y que cuando habló con el supuesto informante, este respondió: “Les recomiendo no ser curiosos sobre de dónde saqué los documentos”.

Campaña de Trump culpa a Irán de hackeo

La campaña de Trump declaró que había sido hackeada y que los responsables eran iraníes. Si bien la campaña no ofreció evidencias de ello, su reclamo surge al día siguiente de que Microsoft reportara un esfuerzo detallado de una unidad de la inteligencia militar iraní para comprometer la cuenta de email de un exasesor de una campaña presidencial. El reporte no especificó cuál campaña.

Steven Cheung, vocero de la campaña de Trump, comentó el fin de semana que “cualquier medio de comunicación o canal noticioso que propague documentos o comunicaciones internas le está haciendo un servicio a los enemigos de Estados Unidos”.

El FBI emitió un escueto comunicado el lunes 12 de agosto que aclaraba: “Podemos confirmar que el FBI está investigando este asunto”.

El Times agregó que no daría explicaciones sobre por qué decidió no publicar los materiales. Un portavoz del Post dijo: “Tal como ocurre con cualquier información que recibimos, tomamos en cuenta la autenticidad de los materiales, los motivos de la fuente y el interés del público al momento de decidir si publicar algo”.

Brad Dayspring, vocero de Politico, dijo que los editores de ese medio consideraron que “las cuestiones en torno al origen de los documentos y de cómo llegaron a nuestra atención eran más noticiosas que el material contenido en ellos”.