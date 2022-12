Sputnik, AstraZeneca, Coronavac o Pfizer: Esta es la efectividad de las vacunas COVID

México se encuentra en la sexta ola de contagios COVID y algunas entidades del país, como la Ciudad de México ya se encuentran vacunando como refuerzo contra la enfermedad.

A todo esto surge la pregunta sobre cuál vacuna ha sido la más eficiente para combatir y contrarrestar el COVID-19.

Un estudio reciente arroja luz sobre lo que nos hemos estado preguntando, ya que han pasado casi dos años desde que se comenzó a inmunizar a las y los mexicanos.

El estudio Analysis of immunization time, amplitude, and adverse events of seven different vaccines against SARS-CoV-2 across four different countries analizó siete vacunas aplicadas en cuatro países: México, Brasil, Argentina e Italia.

El Instituto Clínico Humanitas y el Grupo Humanitas, que pertenecen al Grupo Techint fue el encargado de realizar la investigación, liderada por el inmunólogo italiano Alberto Mantovani.

Los criterios para que las personas participaran en el estudio fueron:

Voluntarios de ambos sexos.

De cualquier edad.

Aceptaron ser seguidos durante la duración del estudio.

Los participantes debían responder un cuestionario. El cuestionario basal tuvo como objetivo obtener el historial médico de los pacientes y las infecciones previas por SARS-CoV-2.

Las vacunas analizadas fueron: Sputnik, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna, CanSino y Janssen. De ellas, sólo dos no fueron aplicadas en México: Coronavac y Janssen.

¿Cuál es la vacuna más efectiva contra el COVID?

El informe de los especialistas indicó que todas las vacunas contra el COVID generan anticuerpos y se demostró que hay una relación proporcional entre la cantidad de efectos secundarios de los biológicos y la cantidad de anticuerpos que se generan.

Es decir, las vacunas con mayores efectos secundarios, son las que más anticuerpos generan. La respuesta inmune surge a partir de si las personas se había contagiado o no de COVID antes de vacunarse.

En pacientes que se pusieron la primera dosis de vacuna sin contagio COVID, Moderna, Pfizer y CanSino mostraron una mayor efectividad.

En cuanto a quienes ya se habían infectado previamente, las vacunas que mostraron mayor eficacia fueron Moderna, Pfizer y AstraZeneca.