Vacunación COVID: Estos son los cambios en el ciclo menstrual, según estudio

Desde que se comenzaron a aplicar vacunas contra el COVID -19, algunas personas reportaron como efecto secundario cambios o alteraciones en sus ciclos menstruales.

Esto lo pudo confirmar el estudio Association between menstrual cycle length and COVID-19 vaccination: global, retrospective cohort study of prospectively collected data, que reporta que los cambios en el ciclo menstrual son temporales.

Los especialistas detallaron que las personas que recibieron la vacuna contra el COVID, reportaron un aumento del ciclo menstrual menor a un día. Esto aplica con la primera y segunda dosis de la vacuna.

En es estudio también se encontró que el 13.5 por ciento de las personas vacunadas tuvieron un aumento de más de ocho días en la duración del ciclo.

Estos cambios no se mantuvieron por más de un ciclo, se manifestaron sólo en el posterior a la vacuna de COVID.

El estudio reportó que las alteraciones en la menstruación se manifestaron sin tener relación alguna con la vacuna que recibieron. Se analizó información de 20 mil personas, entre el 1 de octubre del 2022 y el 7 de noviembre del 2021.

Para hacer posible el análisis se tomó información de tres ciclos menstruales previos a la vacuna y el primero posterior a la inoculación.

Las personas fueron vacunadas con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

¿Vacuna contra COVID-19 afecta las posibilidades de embarazo?

No, no hay evidencia de que ninguna vacuna, incluyendo las del coronavirus, influya en las posibilidades de quedar embarazada a pesar del mito que sugiere lo contrario.

Expertos médicos dicen que no hay ninguna razón biológica para que las inyecciones afecten a la fertilidad. Y pruebas en el mundo real ofrecen más garantías a cualquiera preocupada por sus posibilidades de concebir: en un estudio de Pfizer, una cifra similar de mujeres se quedaron embarazadas en el grupo que recibió la vacuna y en el del placebo.

Los investigadores están comenzando a estudiar reportes anecdóticos de cambios a corto plazo en la menstruación tras vacunarse, pero por el momento nada indica que el fármaco afecte a la fertilidad, dijo la doctora Mary Jane Minkin, ginecóloga y profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y grupos de obstetras también recomiendan la vacuna contra el COVID-19 en personas embarazadas, que tienen un riesgo más elevado de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad si se contagian de coronavirus. Los estudios muestran que es más probable que quienes están en esta situación acaben ingresadas en cuidados intensivos, reciban ventilación invasiva y fallezcan que quienes no lo están.

Con información de AP.