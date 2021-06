Mexicanos que viajaron a EU a vacunarse contra el COVID podrán recibir segunda dosis en México

Los mexicanos que fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, podrán ser vacunados en México con la segunda aplicación, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de salud la tarde del miércoles.

“Si usted ya no quiere gastar más dinero en irse del otro lado y se ha dado cuenta de la velocidad acelerada y creciente con la que está funcionando el programa de vacunación en México, desde luego es bienvenida, bienvenido, no importa cuál haya sido la razón que le llevó a vacunarse del otro de la frontera y aquí se le puede vacunar”, dijo el funcionario de Salud.

Sin embargo, aclaró que únicamente los connacionales que fueron inmunizados con la dosis Pfizer podrán ser vacunados en nuestro país con la segunda aplicación. La razón es porque en EU no se han aplicado las de AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V y CanSino, por tanto solo podrán recibir segunda dosis de Pfizer.

“Hay otras vacunas que usamos en México y no están en uso en Estados Unidos, entonces ahí no se presenta esta situación, básicamente sería para la vacuna de Pfizer en la que podría ocurrir esto, porque todas las demás que usamos en México no están en uso en Estados Unidos”, explicó López-Gatell.

Comentó que quien se vacunó con Pfizer en EU debe tener presente de que la vacuna se debe aplicar de tres semanas a cinco semanas después de la primera dosis. “Cuando le llegue ese primera oportunidad y si usted prefiere ya no viajar a Estados Unidos para recibir la segunda dosis, lo puede hacer en México, hay vacunas suficientes”.

López-Gatell afirmó que todo lo que tienen que hacer las personas inmunizadas en EU, es acercarse al puesto de vacunación en la fecha que corresponde de acuerdo al calendario de cada una de estas vacunas.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que México rompió un nuevo récord en la aplicación diaria de vacunas contra el COVID-19, alcanzando poco más de un millón. Añadió que esta semana se terminará de vacunar con la primera dosis a las personas de 50 a 59 años de edad.