EU insiste que COVID pudo fugarse de laboratorio... y se avecina pleito con China

De todos los problemas que han agitado los lazos entre China y Occidente desde que surgió la pandemia, ninguno ha sido más sensible en Beijing que las preguntas sobre el origen del COVID-19.

El año pasado, China respondió al impulso inicial de Australia, aliado de Estados Unidos, para una investigación independiente sobre el origen del virus con aranceles a las exportaciones de su cebada y vino. Desde entonces, Beijing ha criticado repetidamente los llamados a una mayor transparencia por motivos políticos, y ha tratado de desviar las sugerencias de que provenía de un laboratorio en Wuhan con teorías de origen alternativo que van desde la transmisión a través de las importaciones de alimentos congelados hasta un lanzamiento de las instalaciones biológicas de Estados Unidos.

Eso hizo que el resurgimiento de la teoría del laboratorio por parte del presidente estadounidense Joe Biden la semana pasada, al dar a las agencias de inteligencia 90 días para acercarse a una conclusión definitiva sobre el origen del coronavirus, fuera aún más significativo. La orden se produjo cuando aumentó la presión política luego de una serie de informes que sugerían que la teoría, que fue respaldada de manera prominente por funcionarios de la administración Trump, había sido ignorada prematuramente. Incluso Facebook dijo que dejaría de eliminar publicaciones que afirmen que el COVID-19 fue creado por el hombre o fabricado.

La investigación de origen se produce en un momento delicado en las relaciones entre Estados Unidos y China, y ambos gobiernos muestran señales de que quieren ir más allá del vitriolo que marcó el último año de la presidencia de Donald Trump. Si bien Biden ha mantenido los aranceles y las sanciones de Trump contra Beijing, su administración también ha comenzado a abrir un diálogo: la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostuvo su primera llamada con el viceprimer ministro Liu He el martes por la noche en Washington, luego de su conversación la semana pasada con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Biden planea enmendar una prohibición estadounidense de inversiones en empresas vinculadas al ejército de China esta semana después de que varias empresas la impugnaron con éxito en los tribunales, informó Bloomberg News el miércoles. Aún así, no está claro cómo implementará Estados Unidos el nuevo orden dirigido a empresas conectadas a los sectores de tecnología de defensa y vigilancia de China, que podría ser aún más amplio.

De cualquier manera, los resultados de la investigación de fugas de laboratorio podrían atar las manos de Xi Jinping, particularmente si llega justo antes de que tenga la oportunidad de reunirse con Biden en la cumbre del Grupo de los 20 en octubre. Si bien Xi se da cuenta de que la respuesta agresiva de China ha perjudicado su posición en el extranjero, esta semana instó a los funcionarios a crear una imagen “digna de confianza, adorable y respetable” para el país, el Partido Comunista Chino no tiene más remedio que resistir enérgicamente cualquier sugerencia que haya manejado mal. o encubrió un virus que efectivamente apagó el mundo.

“La cuestión del origen del virus está profundamente relacionada con la legitimidad del PCCh, por lo que no espero que China se vuelva más transparente; luchará contra esto sin descanso”, dijo Bonnie Glaser, directora del Programa de Asia en el German Marshall Fund de los Estados Unidos, un grupo de investigación de políticas con sede en Washington.

“Dicho esto, es poco probable que China use las formas de coerción económica contra Estados Unidos que está usando contra Australia, en parte porque teme represalias estadounidenses en forma de nuevas restricciones a la alta tecnología”, agregó. “También teme la espiral descendente de la relación entre Estados Unidos y China a niveles peligrosos”.

Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han sugerido que el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19, puede haberse filtrado accidental o deliberadamente del Instituto de Virología de Wuhan . Los investigadores de un laboratorio de alta tecnología han estudiado otros coronavirus, incluidos algunos que fueron aislados de murciélagos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud elaborado con China a principios de este año calificó la posibilidad de una fuga de laboratorio como “extremadamente improbable” porque no se estudió tal virus allí antes del brote y no parece que se hayan violado los protocolos de seguridad. El informe, compilado con investigadores locales después de que Beijing finalmente permitió que un grupo de expertos de la OMS ingresara a Wuhan, dijo que el escenario de origen más probable era que el virus se propagara a los humanos de los murciélagos a través de un animal intermediario no especificado .

Aún así, la Casa Blanca criticó el informe por estar incompleto, mientras que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que no era “lo suficientemente extenso” y que la teoría de la fuga de laboratorio necesitaba más investigación. Otros científicos occidentales prominentes han instado a que se tomen en serio las hipótesis sobre los efectos secundarios naturales y de laboratorio hasta que haya datos suficientes para decir lo contrario.

Si bien la decisión de Biden de anunciar públicamente la investigación del virus parecía “puramente política”, la crítica de Tedros al informe de la OMS es más difícil de descartar para China “y los está volviendo locos”, según Christopher Johnson, ex analista senior de China en la Agencia Central de Inteligencia quien ahora es investigador senior en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. De cualquier manera, agregó, es poco probable que China permita más acceso que arroje más luz sobre el origen.

“Encontrar una pistola humeante en esto sería casi imposible, por lo que la única forma de reducir la escala es hablando entre sí”, dijo Johnson. “Sin eso, existe el potencial de inflamar aún más la relación”.