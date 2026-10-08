Nacional Financiera acuerda con empresarios impulsar la descarbonización en cadenas de valor

Nacional Financiera suscribió un acuerdo con organismos empresariales con el propósito de sumar esfuerzos que permitan impulsar acciones para la descarbonización de cadenas de valor, en una iniciativa promovida por esta institución y el Banco Mundial, en el marco del programa Building Sustainable Value Chains.

En una primera etapa, firmaron el compromiso el Consejo Coordinador Empresarial; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En etapas sucesivas, se sumarán diversas dependencias, entidades federativas, intermediarios financieros, empresas y otros actores comprometidos con fortalecer cadenas de valor más competitivas, resilientes y bajas en carbono. El objetivo esencial es abordar la descarbonización como una forma de competir mejor, crecer y permanecer en los mercados globales.

En este sentido, las instituciones participantes definirán un conjunto específico de metas anuales de movilización para integrar a empresas ancla y proveedores, y lograr de manera conjunta una reducción efectiva.

Entre los compromisos que cada organismo impulsará son: promover la descarbonización como estrategia de productividad, eficiencia y acceso a mercados; poner a las Mipymes y a los proveedores nacionales en el centro para que fortalezcan sus capacidades; multiplicar el efecto de la iniciativa dentro de su respectivo ecosistema productivo; impulsar diagnósticos y líneas base para que cada empresa defina hacia dónde avanzar; desarrollar proyectos técnicamente viables; promover la eficiencia energética, las energías limpias, la economía circular, la digitalización y la logística sostenible; difundir experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre aliados, y acercar a las empresas la asistencia técnica y esquemas de financiamiento sostenible.

La coordinación de este acuerdo voluntario está a cargo de Nacional Financiera, con acompañamiento técnico del Banco Mundial y la participación del sector privado, aprovechando las estructuras institucionales y empresariales.