Nacional Financiera presenta programa para financiar la compra de vehículos eléctricos para pymes

Nacional Financiera presentó el Programa ElectroPyme que otorgará financiamiento para la adquisición de vehículos o flotillas eléctricas, lo que la convierte en la primera banca de desarrollo en América Latina en lanzar un esquema enfocado 100 por ciento en unidades cero emisiones de transporte urbano para pymes.

El director general de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, señaló que las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía, pero muchas veces enfrentan mayores dificultades para financiar inversiones que puedan transformarlas, como la transición hacia vehículos eléctricos que puede significar menores costos de operación, mayor eficiencia y menos emisiones.

Destacó que, a través de un esquema de garantías, Nafin reduce parte del riesgo para los intermediarios financieros y permite ofrecer condiciones de financiamiento más accesibles para las empresas que quieran adquirir vehículos eléctricos de carga para sus operaciones.

Anunció que, en una primera etapa, Nafin cuenta con un portafolio de 278 millones de pesos que permitirá financiar aproximadamente 300 vehículos eléctricos.

Pero esas cifras, agregó, son solo el comienzo, ya que lo verdaderamente importante es lo que hay detrás de ellas: una pequeña empresa que puede renovar su vehículo y reducir sus costos, personas que respiran un aire más limpio y una ciudad que avanza hacia una economía más eficiente y menos contaminante.

La banca de desarrollo, aseveró, tiene que estar donde están las necesidades de la gente y de las empresas y llevar el financiamiento más lejos, reducir barreras y abrir camino para que más empresas puedan crecer, modernizarse y ser parte de la transformación que vive México.

Por su parte, la titular de la Unidad de Instituciones Financieras, Marian Aguirre, señaló que este programa contribuirá a reducir alrededor de 2,170 toneladas de dióxido de carbono al año mediante la incorporación de mecanismos que promueven el uso de energías limpias.

El programa, dirigido a empresas formales y personas físicas con actividad empresarial, contempla créditos de hasta 20 millones de pesos a tasa preferencial, con un beneficio adicional para empresas dirigidas por mujeres, y plazo de hasta 60 meses con un periodo de gracia de seis meses en pago de capital.

De este modo, las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán de financiamiento en condiciones competitivas para mejorar su operatividad. Se estima que el ahorro anual total a las Pymes será de casi 125 mil pesos.

ElectroPyme cuenta con la colaboración de la iniciativa empresarial The Climate Pledge, impulsada por Amazon y Global Optimism para lograr alcanzar emisiones netas cero a 2040, así como de C40 Cities, red global de cerca de 100 ciudades líderes enfocadas en apoyar y preparar a las urbes con acciones globales en respuesta a la crisis climática.

La primera fase está orientada a las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey y se extenderá a nivel nacional para Pymes con operaciones que requieran transporte de carga urbano y de última milla, que recorre hasta 150 kilómetros diarios.

Se trata de una respuesta para afrontar la situación actual en el país, en la que el sector transporte emite entre 18 y 25 por ciento de los gases de efecto invernadero, en tanto 95 por ciento del parque vehicular es transporte ligero y mediano menor a 8.6 toneladas, que es el sector objetivo del programa.

Cabe señalar que existen 142 modelos de vehículos eléctricos en México, de los cuales 50 son elegibles para aplicar en este esquema financiero.