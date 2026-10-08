Confianza en partidos políticos cae de 30 a 18% en 2 años, según Latinobarómetro

Luego de una marcada mejoría en 2024, la confianza en las instituciones del Estado del país ha bajado en los dos últimos años, según revela el estudio Latinobarómetro 2026.

Información: Latinobarómetro 2026. (Gráfica: El Financiero)

La encuesta, realizada en 17 países de la región, indica una ligera reducción de la confianza de las y los mexicanos en las Fuerzas Armadas, de 52 a 50 por ciento entre 2024 y 2026; de 28 a 26 por ciento en el caso de la confianza en la policía; de 32 a 29 por ciento, en el caso del Congreso de la Unión; de 35 a 28 por ciento en la confianza en el Poder Judicial, y una disminución de 30 a 18 por ciento en lo referente a los partidos políticos.

El estudio internacional muestra una confianza en las Fuerzas Armadas que llega hasta 75 por ciento en El Salvador y 24 por ciento en Venezuela, con un promedio de 48 por ciento a nivel regional, por lo que México se ubica por arriba de ese promedio.

Las diferencias en confianza en las fuerzas policiales van de 71 por ciento en El Salvador a 21 por ciento en Bolivia y Venezuela, con un promedio de 40 por ciento, del cual México se ubica muy por debajo.

Información: Latinobarómetro 2026. (Gráfica: El Financiero)

Respecto del Poder Judicial, el cual pasó por una reforma importante en México en años recientes, la confianza de 28 por ciento en el país se ubica casi en el promedio regional de 27 por ciento. El Salvador destaca con 57 por ciento de confianza y Venezuela se ubica en el extremo contrario con 15 por ciento.

Sobre los partidos políticos, nuevamente México se ubica alrededor del promedio regional, el cual es de 16 por ciento.

De acuerdo con el estudio, El Salvador, Uruguay Argentina se ubican con 25 por ciento el primero y 23 por ciento los segundos. Bolivia y Perú están muy debajo de estos, con 9 y 10 por ciento de confianza en los partidos políticos.

Fuente: Latinobarómetro, encuesta con entrevistas personales en vivienda a 19 mil 207 adultos en 17 países de Latinoamérica y el Caribe (entre 1,000 y 1,200 entrevistas por país) del 7 de mayo al 17 de junio de 2026. Margen de error máximo +/-3.1 por país.

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