Latinobarómetro: Persiste el optimismo económico en México

Según una encuesta del Latinobarómetro, el 59% de los mexicanos cree que sus finanzas mejorarán (Foto: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO)

El optimismo económico entre las y los mexicanos se mantuvo en sus niveles máximos históricos este 2026, según los datos registrados por la prestigiosa encuesta Latinobarómetro.

El estudio revela que 59 por ciento de las personas entrevistadas cree que su situación económica personal y familiar va a mejorar en los próximos 12 meses, frente a 13 por ciento que cree que va a empeorar.

Datos por Latinobarómetro (Gráfica: El Financiero)

Este nivel de optimismo económico ya se había observado en 2024, cuando un mismo 59 por ciento esperaba mejoría en sus finanzas personales y familiares, siendo los dos puntos máximos observados en una serie de encuestas que inició en 1995.

Lo más cercano a estos niveles se registró en 2006, con 51 por ciento de optimismo económico, el cual pasó a 32 por ciento en 2009, en medio de la crisis financiera internacional.

Datos por Latinobarómetro (Gráfica: El Financiero)

Los países con mayor nivel de optimismo económico en esta encuesta de 2026 son Costa Rica, Paraguay y Brasil, con 65 por ciento los dos primeros y 64 por ciento entre la sociedad brasileña.

La encuesta también revela que 24 por ciento de las y los mexicanos considera estar pasando por una situación económica favorable actualmente, seis puntos menos que hace dos años, pero siendo el segundo registro más alto desde 1995.

Uno de los datos a resaltar del estudio Latinobarómetro de este año es la caída en la percepción de que la distribución del ingreso en México es justa, la cual registró 33 por ciento en 2026.

Es decir, seis puntos por debajo del máximo histórico observado en 2024, de 39 por ciento, pero por arriba de lo que se había observado desde inicios de siglo en el país.

Datos por Latinobarómetro (Gráfica: El Financiero)

México destaca en la segunda posición de América Latina en esta percepción de distribución del ingreso, tan sólo detrás de El Salvador, de acuerdo con el estudio realizado entre el 7 de mayo y el 17 de junio pasado, a 19 mil 207 adultos en 17 países.