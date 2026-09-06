¿De quién son los lujos? Josefina Rodríguez se deslinda de su pareja y hermano: ‘No tengo nada que ocultar’

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez responde a señalamientos por sus 'lujos' y rechaza actos de corrupción. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib).

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, respondió sobre señalamientos de lujo de su pareja y hermano, y rechazó que cometiera actos de corrupción desde la dependencia federal a su cargo.

“Rechazo cualquier insinuación de que haya existido un aprovechamiento de mi cargo para obtener un beneficio personal. Mi actuación como servidora pública ha sido y seguirá siendo apegada a la ley, y estoy plenamente dispuesta a que cualquier señalamiento sea revisado por las instancias correspondientes”, explicó la servidora pública en una publicación en redes sociales.

Las declaraciones ocurren luego de que el diario Reforma diera a conocer fotografías de Rodríguez Zamora y su pareja Iván García Juárez, actual procurador Ambiental de Tlaxcala, utilizando prendas y objetos de marcas exclusivas como Cartier y Rolex, así como de su hermano José David Rodríguez Zamora, quien labora en la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla y promueve peleas de gallos en la entidad.

Rodríguez Zamora aseguró que su patrimonio, sus declaraciones y la información relacionada con su desempeño como funcionaria están sujetos a los mecanismos de transparencia y fiscalización establecidos por las instituciones.

“No tengo nada que ocultar y, por ello, estoy abierta a presentar las aclaraciones y los documentos que sean necesarios”, señaló.

La funcionaria sostuvo que las decisiones y acciones de la Secretaría de Turismo se toman con base en criterios institucionales “y no en función de intereses personales, familiares o de terceros”.

“Cualquier persona que tenga una relación conmigo debe responder por sus propios actos y actividades, sin que ello pueda atribuirse automáticamente al ejercicio de mi función pública”, apuntó.

Secretaria de Turismo afirma que seguirá frente al cargo

Rodríguez Zamora recalcó que respeta plenamente la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación.

“Sin embargo, también considero fundamental que el periodismo se ejerza con rigor, contexto e información completa, particularmente cuando se trata de señalamientos que pueden afectar la reputación de una persona y de una institución”, comentó.

“No voy a distraerme de mi responsabilidad. Mi prioridad seguirá siendo trabajar por el turismo de México, por nuestros destinos, por las comunidades que dependen de esta actividad y por el fortalecimiento de un sector que genera empleo y oportunidades para millones de mexicanos”, señaló.

Finalmente, la secretaria de Turismo refirió que dará las explicaciones que correspondan y que atenderá cualquier investigación por las vías institucionales.

“Estoy tranquila porque tengo la certeza de que mi actuación ha sido siempre con responsabilidad, honestidad y apego a la ley”, zanjó.