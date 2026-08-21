Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de agosto: Síguela aquí en vivo

Transmisión en vivo de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 21 de agosto. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no dirigirá la conferencia matutina luego de amanecer con “una gripa muy fuerte” y recibir la recomendación de permanecer en reposo.

“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela”, compartió en redes sociales.

En esta ocasión, la conferencia podría estar orientada al concurso México Canta, como ocurrió en las últimas semanas. Además, podría brindar información respecto a temas de cultura.

Se prevé que se refiera al traslado de Fernando ‘N’, exfuncionario de la Secretaría de Marina señalado de liderar una red de huachicol fiscal.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera por El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 20 de agosto?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el prototipo de cómo lucirán el Olinia de carga y Van, que formarán parte de los modelos del vehículo eléctrico desarrollado y ensamblado en México.

El gobierno federal aseguró que el Olinia Uno captó mucho interés y la primera tanda de 10 mil unidades está prácticamente reservada por gobiernos que alzaron la mano para su adquisición.

Además, la mandataria rechazó que la visita de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, a Argentina hubiera sido para gestionar el traslado de Fernando ‘N’.

Por último, dio por terminada la discusión sobre la polémica sobre la revocación de ‘Andy’ López Beltrán, luego de dedicar varios espacios para criticar la medida por parte del gobierno estadounidense.