INE avala prueba piloto para votación por internet en Coahuila

La prueba del voto en línea se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo de 2026 y durante ese periodo el personal del instituto visitará a las personas que se registren en esta modalidad. [Fotografía. Cuartoscuro]

La votación por internet será una realidad en la elección de Coahuila del próximo año para las personas en postración y sus cuidadores primarias, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó implementar una prueba piloto en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La prueba del voto en línea se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo de 2026 y durante ese periodo el personal del instituto visitará a las personas que se registren en esta modalidad, con el fin de verificar su identidad y entregarles en sobre cerrado las cuentas de acceso a la plataforma para que emitan su voto.

Aunque los consejeros destacaron el avance en la garantía de los derechos de las personas en postración, la medida fue rechazada por el representante de Morena ante el Consejo General, Guillermo Santiago, quien destacó que “la forma más confiable, segura y socialmente aceptada para ejercer el derecho al voto sigue siendo el modelo analógico mediante boletas impresas”.

Lo anterior, consideró Santiago, porque ofrecen mayor control y verificabilidad.

El consejero electoral Uuc-kib Espadas también cuestionó la prueba piloto, alegando falta de transparencia de este modelo de votación y pidió a la ciudadanía seguir desconfiando en estos sistemas.

“La desconfianza de la que se habla tan mal es una gran virtud y gracias a ella hemos construido uno de los sistemas electorales más robustos del mundo. No dejemos de desconfiar, por favor”, solicitó.

Para abonar a la secrecía de la votación y garantizar que no haya coacción, la consejera Dania Ravel propuso que capacitadores electorales y representantes de partidos supervisen la votación por internet de las personas en postración, no obstante, su propuesta fue rechazada y la mayoría se pronunció porque la “foto viva” sustituya la supervisión, de modo que se garantice la privacidad y se eviten molestias al electorado.

Aunque este modelo de votación aún presenta renuencias, la consejera Carla Humphrey afirmó que la prueba piloto pone al Instituto en “posibilidades de seguir evaluando hacia dónde podemos ir avanzando con las tecnologías de la información y la comunicación”.

En tanto, las personas en postración también podrán optar por el voto anticipado a domicilio en boleta impresa: en ese caso, trabajadores del INE y representantes de los partidos políticos acudirán a supervisar la emisión del sufragio.